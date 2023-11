Compañera de Isidora Jiménez lanza fuerte advertencia a Fernando Solabarrieta tras duras críticas: «Si se meten con la Isi…»

Los comentarios de Fernando Solabarrieta junto a Macarena Reyes y Rodrigo Vera en contra de Isidora Jiménez siguen dando de qué hablar. Pues, la deportista nacional corrió en la prueba de 200 metros planos y llegó en el cuarto lugar, sin poder clasificar a la final de la categoría.

Los comentaristas de CHV no se percataron que estaban al aire y seguían conversando libremente. Sin embargo, los micrófonos seguían encendidos y transmitieron ácidos comentarios por medio de Pluto TV.

La primera en opinar fue Macarena Reyes, quien señaló que la corredora «ya hace mucho que no le da». Ante esto, Solabarrieta expuso tajantemente: «y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa».

Los gestos y la respuesta a la polémica por parte de las atletas a Fernando Solabarrieta

Después de esto, Isidora Jiménez junto a sus compañeras Martina Weil, María Ignacia Montt y Anaís Hernández, lo dieron todo en la pista en la prueba 4×100 femenina, alcanzando la medalla de plata para el Team Chile.

La atleta nacional cuestionada hizo el gesto de «silencio» con la mano, lo cual fue replicado por las demás corredoras. Lo que dejó claro que iba dirigido a Fernando Solabarrieta, quien lanzó lapidarios comentarios.

Pero esto no quedó en la pista atlética, puesto que Martina Weil (medalla de oro en 200 metros planos), salió a poner el pecho a las balas y se refirió a los polémicas críticas de Fernando Solabarrieta y compañía.

En conversación con AS Chile, la deportista en primera instancia lamentó que aquella situación haya cobrado más relevancia que el récord del equipo chileno, pero de igual manera señaló: «aquí lo que tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportista… Uno puede tener un mal desempeño en un día y eso no significa que entrenamiento y que el nivel no esté».

Y para cerrar, Martina Weil expresó: «Espero que esto haya sido suficiente para toda esa gente que está hablando, que se de cuenta que en verdad a la Isi le queda, que la Isi es nuestra, que la Isi no está sola. Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo».

VIDEO: Gentileza de AS Chile.