Entrenador de Isidora Jiménez hace bolsa a Fernando Solabarrieta tras fuertes críticas

Los comentarios de Fernando Solabarrieta junto a Macarena Reyes y Rodrigo Vera en contra de Isidora Jiménez siguen dando de qué hablar, y ahora el turno para referirse a la situación es de Carlos Moreno, entrenador de la atleta nacional.

Para entrar en contexto, la deportista nacional corrió en la prueba de 200 metros planos y llegó en el cuarto lugar Por lo cual quedó sin chances de clasificar a la final de la categoría.

Los comentaristas de CHV no se percataron que estaban al aire y seguían conversando libremente. Sin embargo, los micrófonos seguían encendidos y transmitieron ácidos comentarios por medio de Pluto TV.

La primera en opinar fue Macarena Reyes, quien señaló que la corredora «ya hace mucho que no le da». Ante esto, Solabarrieta expuso tajantemente: «y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa».

Tras estas duras críticas, Carlos Moreno, entrenador de Isidora Jiménez, alzó la voz y arremetió con todo en contra de Fernando Solabarrieta y compañía.

Entrenador de Isidora Jiménez destroza sin piedad a Fernando Solabarrieta y al equipo de CHV

En conversación con LUN, Carlos Moreno comenzó su descargo apuntando a Solabarrieta. «Sí, lo malo es que, independiente de todo, es muy doloroso que tanto un locutor de deportes (Solabarrieta) con esa trayectoria, y que se supone que sabe algo, haga ese tipo de comentarios tan falto de argumento y conocimiento y, además, tan falto de ética y educación periodística».

Pero no que quedó ahí, ya que siguió su descargo refiriéndose a Macarena Reyes. «Y por otro lado, respecto a la especialista en atletismo (Reyes), que es una ex atleta, nutricionista, para mi gusto no experta. Hizo un comentario del mismo tono, pero viniendo de ella, ex compañera de equipo de Isidora, es simplemente inaceptable, desleal y bajo desde todo punto de vista», señaló.

Y para cerrar, se mostró orgullosa por el desempeño de Isidora Jiménez. «En primer lugar, una persona, una mujer, una atleta que se ganó el derecho a estar en sus terceros Juegos Panamericanos, habiendo trabajado muy seriamente y con mucha dedicación, igual que a lo largo de toda su carrera deportiva».

«Su nivel olímpico y mundial, sus medallas, sus récords nacionales no se pueden ensuciar de esa forma. Porque Isidora no clasificó a la final por 4 centésimas», concluyó al citado medio.