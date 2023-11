Esposa de Miguelito desata toda su furia por comentada actitud del comediante en Tierra Brava

Desde que comenzó Tierra Brava, uno de los participantes que más ha llamado la atención es Miguelito, quien ha protagonizado varias polémicas dentro del reality de Canal 13, lo cual ha hecho que el comediante se robe todas las miradas.

En este sentido, en el preciso momento en que se instaló en las dependencias del programa, el hombre se ha envuelto en fuertes discusiones con Junior Playboy y Luis Mateucci, sumado a su polémico escape junto a Fabio Agostini para asistir a un carrete en Perú. Y es que esta última gracia la pagó cara, pues el participante tuvo que pagar una multa de cinco millones de pesos, una cifra muy alta teniendo en cuenta que recibe 7 millones al mes.

Pero sus andanzas no queda ahí, puesto que Miguelito se ha mostrado muy coqueto con sus compañeras de encierro. En este sentido, el jugador de origen peruano no tuvo complicaciones para estar en la misma cama con Valentina Torres, más conocida como «La Guarén», bañarse junto a otras participantes y darse unos cuanto besos con Shirley Arica.

Hecho que tendrían indignada a la esposa del actor, Marlene Valencia, quien no se pierde ningún capítulo de Tierra Brava para seguir todos los detalles de su marido en el reality.

Según lo informado en el programa de farándula, Zona de Estrellas, la compañera de vida del ex Morandé con Compañía no puede más de su rabia. En esa línea, Mario Velasco partió revelando: «lo que yo sé, es que esto a la señora de Miguelito no le causó ninguna gracia».

A lo que agregó: «Entiendo que ella está muy enojada. Además, ha habido ciertas actitudes de Miguelito con las mujeres del encierro, por ejemplo, que el hombre se ducha con las chiquillas».

Quién es la esposa de Miguelito, la mujer que lo acompaña desde hace 12 años

La pareja del comediante se llama Marlene Valencia, una mujer nacida en la ciudad de Puerto Montt y que tiene 29 años. Es decir, es 8 años menor que su pareja Hans Esparza, nombre real de Miguelito.

La pareja mantiene una relación desde hace más de 12 años. Marlene Valencia y Miguelito se conocieron por Fotolog, teniendo una relación por internet por un buen tiempo, según consigna Tiempo X.

Ambos están ligados al circo, y a través de ello se vieron por primera vez, puesto que su primera salida fue para ver una función de este tipo de espectáculos y desde allí no se distanciaron hasta ahora.

Actualmente, Miguelito y Marlene Valencia tienen un hijo de 10 años llamado Hugo, aunque cabe decir que el comediante no es el padre biológico, pero eso no impedimento para que lo crie y lo ame como si fuera suyo.