Isidora Jiménez quedó destrozada tras dichos de Fernando Solabarrieta y pensó en no competir: «Quizás no soy tan buena»

La semana pasada, los comentarios de Fernando Solabarrieta junto a Macarena Reyes y Rodrigo Vera en contra de Isidora Jiménez han generado toda una polémica, y ahora se supo que la atleta estuvo a punto de no competir tras mostrarse afectada por dichas críticas.

Para entrar en contexto, la deportista nacional corrió en la prueba de 200 metros planos y llegó en el cuarto lugar Por lo cual quedó sin chances de clasificar a la final de la categoría.

Los comentaristas de CHV no se percataron que estaban al aire y seguían conversando libremente. Sin embargo, los micrófonos seguían encendidos y transmitieron ácidos comentarios por medio de Pluto TV.

La primera en opinar fue Macarena Reyes, quien señaló que la corredora «ya hace mucho que no le da». Ante esto, Solabarrieta expuso tajantemente: «y la verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa».

Toda esta situación causó un gran revuelo, donde Fernando Solabarrieta ha sido destrozado sin piedad por los usuarios de las redes sociales y parte del círculo cercano de Jiménez.

A Isidora Jiménez le afectaron las palabras de Fernando Solabarrieta y quiso retirarse de la competencia

Tras ello, María Ignacia Montt, compañera de Isidora Jiménez, quien corrió en la prueba de 4×100, en conversación con Buenos Días a Todos, señaló: «la Isi había corrido y hablamos con ella el miércoles, y dice ‘no, estoy bien. Da lo mismo lo que hablen, filo vamos».

Sin embargo, a la mañana siguiente algo había cambiado en la deportista. «A la mañana siguiente, como que le pegó y me dice ‘quizás no necesiten correr la posta conmigo. Si están hablando así, quizás no soy tan buena’».

«Fue como ‘¿qué te pasa?, por favor, para arriba’. Y empezamos todos a tirarle ánimo y tuvimos que contenerla», contó María Ignacia Montt.