La fuerte discusión entre JC Rodríguez y presidente de toma: «¡Soy yo el que vive acá!»

Durante este martes, JC Rodríguez protagonizó un tenso momento en medio de una entrevista al presidente de la «toma más grande de Chile», que se ubica en la comuna de Alto Hospicio.

Pues tiene que ver con Jorge Navarrete, quien es la cabeza de la asociación Paso La Mula, y que descartó cualquier tipo de lazo de sus vecinos con sujetos que venden terrenos o están relacionadas con horroroso crímenes.

«La toma no significa que nosotros tomemos el terreno para quedarnos con él, nosotros somos un comité de vivienda con personalidad jurídica, entonces estamos en una toma para llamar la atención del gobierno y decirles que necesitamos una vivienda», detalló en Contigo en la Mañana.

En ese sentido, señaló que «nosotros somos el 90% de los habitantes de la toma. El resto no tiene personalidad jurídica, entonces lo que quieren es tomarse el terreno y aprovecharse de las circunstancias. Nosotros queremos que la gente agrupada trabaje con el gobierno y tenga una solución habitacional». Es en ese momento que JC Rodríguez decide intervenir el descargo.

El tenso momento de JC Rodríguez en plena entrevista en Contigo en la Mañana

Ante esto, Julio César Rodríguez arremete: «Pero Jorge, adentro de la toma hay apuñalados». A lo que el presidente de la toma dice: «Obvio, como en todo lugar. En pleno centro mataron a una señora, entonces no es tanto. Pongámonos serios».

Pero eso no quedó ahí, ya que el animador del matinal de CHV expresó: «Claro, esos son asaltos en el centro, pero no me empate con muertos. En el centro hay asaltos, pero aquí encuentran un muerto en la toma y no se sabe quién es».

Tras ello, Jorge Navarrete acusa al periodista de estar estigmatizando la toma. Ante esto, JC Rodríguez alza la voz: «No estamos haciendo eso, Jorge, pero usted es el que está empatando con el centro. No nos venda el lugar como si no pasara nada. Si está difícil el tema en todo el país, pero enfoquémonos en la toma».

Acto seguido, el presidente de La Mula arremetió con todo: «Ya, tú dices ‘han aparecido cuerpos’, pero no han muerto aquí. Si tú sigues bien la notica y te interiorizas, porque soy yo el que vive acá, los muertos aparecen y los han matado afuera. Y hay otros que han muerto por ajustes de cuentas».

A pesar de ello, luego de unos minutos, Jorge reconoció que «hay partes que son peligrosas y a las que no se puede entrar».

«Ahora estamos en una conversación más sincera, porque al principio estuvo con el empate. Esto también es importante. Es relevante separar y distinguir lo que hace el comité de ustedes y las bandas (delictuales). Yo estoy pensando en la gente que no tiene sus casitas», cerró JC Rodríguez.