¡No salió al aire!: Cathy Barriga recordó la horrible situación que le hizo vivir Pamela Díaz en «La Granja VIP»

El programa de Zona Latina, «Me Late Estelar» fue el espacio que Cathy Barriga decidió utilizar para sacar a la luz un impactante momento que vivió durante su estadía en el prograna «La Granja VIP».

Fue en el más reciente episodio, cuando la exalcaldesa de Maipú contó el hecho. Sin embargo, este fue posteriormente, recortado y terminó por no salir en pantalla.

La agresión de Pamela Díaz

El hecho en particular, se conversó mientras se hablaba de las recientes actitudes de Pamela Díaz en contra de Angélica Sepúlveda. Mismas que fueron tachadas como bullying en redes sociales.

Según relató la propia Cathy Barriga en el programa que comparte junto a nuestro querido Daniel «exHuevo» Fuenzalida, el hecho se dio tras las constantes peleas que existieron entre ella y Pamela Díaz.

La situación en cuestión, ocurrió luego de que «La Fiera» decidiera tomar unas pantuflas rosadas de «chanchito», según explicó Cathy, para posteriormente pasarlas por el barro.

Posterior a esta acción, Pamela Díaz procedió a preguntar: «¿De quién son estas pantuflas?», generando inmediatamente una clara sensación de impotencia en la exalcaldesa.

Sin embargo, posteriormente el hecho terminó pasando totalmente desapercibido. Esto porque en la edición final del capítulo, la cuestionable actitud de Pamela Díaz fue recortada y no salió al aire.

«Son cosas fuertes que no la mostraron y pasa mucho con la edición. Cuando uno es responsable de sus actos, las personas saben qué hicieron. A mí mostraron lo que editaron, y es difícil que me mostraran una situación así, porque yo no puedo hacer algo así», expresó Cathy Barriga.

