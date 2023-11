Pamela Díaz se confiesa sobre su rol de «rompecorazones» en Tierra Brava: «Es rico y entretenido»

Desde que comenzó Tierra Brava, Pamela Díaz ha sido una de las principales protagonistas del reality, robándose todas las miradas dentro del programa.

Y es que La Fiera ha dado mucho material en el encierro, donde la podemos ver envuelta en discusiones, peleas, como lo fue la reciente disputa con Angélica Sepúlveda, y también «pinchando» con otros participantes de la casa.

Pues Pamela Díaz apenas puso un pie dentro del reality de Canal 13, Tierra Brava, se robó todas las miradas por parte de los hombres de la casa, entre ellos Fabio Agostini y Jonathan Mujica.

Situación que ha hecho que los chiquillos saquen chispas. De hecho, recientemente Jonathan Mujica se habría cansado del coqueteo de La Fiera hacia ambos. «No vengas a besar a éste en frente de las cámaras y después en las noches a besarme a mí. No quiero estar metido en ese juego, porque ella me gusta», se sinceró el modelo en conversación con Luis Mateucci.

A lo que agregó con respecto a los numerosos besos que la modelo le daba a Fabio: «“Yo le había dicho (a Pamela) que me gustaba de verdad. Por eso no es que me piqué, sino que ahí me desilusioné. Porque no es como que no sabía, sino que se le pasó la mano”».

Pamela Díaz y sus coqueteos en Tierra Brava

Tras ello, Pamela Díaz se refirió a su rol dentro de Tierra Brava y qué le generaba que dos hombres anduvieran «detrás de ella» después de estar un largo tiempo en pareja.

En ese sentido, La Fiera señaló: «Para el ego es rico. No era lo que yo pensaba, porque en mi casa lo primero que me advirtieron fue que tratara de no darme besos con nadie, y a la segunda semana ya estaba atracando».

Y para cerrar, expuso: «Nunca en mi vida he salido con alguien que tenga menos de 10 años que yo, pero, claro, es rico y entretenido», concluyó.