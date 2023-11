Rubén Gutiérrez revela cuándo vuelve a Gran Hermano para contar su versión tras ser expulsado: «Transparencia ante todo»

A casi dos meses de su abrupta y sorpresiva expulsión de Gran Hermano Chile, Rubén Gutiérrez reapareció en las redes sociales, anticipando que regresará al reality para dar su versión tras las acusaciones que hizo Scarlette Gálvez en su contra.

Pues de acuerdo a lo que dijo a través de su cuenta de TikTok, el excarabinero va a decir presente en el panel de Gran Hermano Chile.

Según consigna Tiempo X, esto dijo Rubén Gutiérrez en una transmisión en vivo. «(Espero) en noviembre estar en el panel de Gran Hermano. Ojalá me llamen pronto. Voy a comentar todo, con detalles, cómo fueron los hechos. Desde que llegó esa persona hasta la semana que estuve».

A lo agregó: «Tranquilos, que va a salir. Cuando uno tiene valores y principios, son fundamentales. Después vamos a hablar de otros temas», haciendo alusión a los masajes que le hacía a las demás jugadoras.

En ese sentido, señaló: «Tengo una memoria fotográfica y eso me ha salvado mucho».

Y para cerrar, Rubén Gutiérrez, adelantó que durante este mes estará junto al panel de Gran Hermano Chile.

«Voy a ser muy claro en noviembre. No estoy tan bien, pero ustedes me están dando las fuerzas para hacer este live (…) transparencia ante todo (…) cuando la caga la caga; cuando no, no. Atentos en noviembre. Uno tiene valores y principios», expresó.

La primera aparición de Rubén Gutiérrez en redes sociales tras expulsión en Gran Hermano Chile

En camino a los meses de su mediática expulsión de Gran Hermano, el excarabinero compartió un agradecimiento generalizado a las personas que lo siguen y que lo han apoyado durante el último tiempo.

«Hola a todos, bueno, quiero hacer este video para agradecer a todas las personas que me apoyan en estas circunstancias. Tanto en la calle como enviándome un mensaje a través de redes sociales, a esas personas que se dan el tiempo y las personas que me siguen», partió diciendo el exparticipante del reality de Chilevisión.

«La verdad ha sido un momento muy complejo, muy duro, muy difícil tanto como familia, pero si no fuera por ustedes sería muy ingrato, muy difícil (…) pero todo el apoyo que me han entregado me ha fortalecido, así que les envió un abrazo grande a cada uno», cerró Rubén Gutiérrez el pasado 31 de octubre.