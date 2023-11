Sus inicios, mejores rutinas y el Festival de Viña: La nueva generación del humor se hizo presente en Socios de la Parrilla

En el reciente episodio del programa de Canal 13, Socios de la Parrilla, tuvo el privilegio de contar con grandes humoristas entre sus invitados: Luis Slimming, Lucho Miranda y Diego Urrutia.

Dichos comediantes están en su mejor momento y tras el exitoso año de los tres, ya se están haciendo un nombre y forman parte de la nueva generación de comediantes que han destacado en diversos escenarios nacionales: Miranda en la Teletón, Slimming en el Festival del Huaso de Olmué y Urrutia en el último Festival de Viña del Mar.

La nueva generación de humoristas chilenos en Socios de la Parrilla

Lucho Miranda, quien además de humorista y comediante, es un reconocido podcaster, nació con parálisis cerebral, por lo que a los tres años ingresó a la Teletón y se hizo públicamente conocido cuando participó con su stand up en el show de la Teletón del año 2021.

En ese sentido, comentó su participación en la Teletón. “Ahí me hice un poco más conocido a nivel nacional y creo que eso me consolidó como un comediante destacado”. Además, reveló con mucho humor que “tengo que explicar que tengo discapacidad y que los chistes que cuento son de discapacidad y que no es alguien que se está haciendo, como si fuera un personaje”.

Por su parte, Luis Slimming recordó su paso por el Festival del Huaso de Olmué, en enero de este año, y reconoció la importancia de este evento en su carrera, “ahí me consolidé como profesional del humor. Ahí la gente como que dijo ‘parece que es humorista de verdad’, porque antes estaba en la pega de guionista no más”, y agregó, “en términos de carrera profesional, sí fue el impulso que sirvió para que me invitaran a los casinos y a programas de televisión”.

Asimismo, aclaró el momento de su rutina de este Festival cuando se quedó en blanco: “En algún minuto como que me distraje, no sé cómo, y era un chiste en que yo empezaba a hablar de ser padrastro y no sé qué me pasó, y dije ‘¿qué viene ahora?’ y después me puse nervioso no más… Me empecé a urgir, pero al final logré salir y el chiste que se me olvidó era una tontera. Pasó muy ‘piolita’, hay gente que ni se dio cuenta”.

El sorpresivo debut de Diego Urrutia en el Festival de Viña

Posteriormente, en Socios de la Parrilla, Saavedra le comentó a Diego Urrutia que “este año viviste un gran momento en el Festival de Viña del Mar, muchos humoristas anhelan vivir un instante así en su carrera”. Luego, el comediante declaró que al primero que le contó que iría a la Quinta Vergara fue a Fabrizio Copano, y reveló que seis días antes de subirse al escenario, cerró el trato.

“Siempre quise ir al Festival, entonces como que igual trabajaba la rutina. Yo siempre trabajé las rutinas pensando que en algún momento iba a ir a Viña, por eso en los bares ya metía la guitarra y audiovisuales, por lo que no tuve que cambiar tanto para ir al Festival”, señaló el comediante.

Ya todos en el quincho más famoso de la televisión chilena, llegó el momento de la sección “Seamos Claro”, donde tuvieron que responder las mejores y peores rutinas en la historia del Festival de Viña de Mar.

Para Diego las mejores son la de Dinamita show en el año 1996 y Stefan Kramer en el 2008; y las peores las de Sergio Feito y Vanessa Miller. Para Slimming, también la primera vez de Kramer, la de Bombo Fica el año 2012 y Coco Legrand el 2000, serían las mejores; y las peores, mencionó a Ricardo Meruane y la actuación de la Jani Dueñas. En el caso de Lucho Miranda, la mejor es Ruminot el año 2020, Dinamita Show y la primera de Kramer; y entre las que no le gustaron, mencionó la de Daniel Muñoz como “El Carmelo”.

¿Luis Slimming y Lucho Miranda en la Quinta Vergara?

Ya sentados en el living de los “Socios de la Parrilla”, Saavedra le preguntó a Miranda y a Slimming qué pasaría si hipotéticamente fueran confirmados como artistas para el próximo Festival de Viña del Mar, ¿cómo se sentirían?

Lucho Miranda le manifestó a Pancho que “sería bonito, muy bonito. Creo que es el escenario ideal para contar chistes, para darme a conocer, porque es el escenario más importante de Chile y sería bacán que me presentaras una noche en Viña del Mar”.

En tanto, el comediante de “El Purgatorio” reflexionó que “estaría ansioso de que todo saliera bien porque ir a Viña es una cosa, pero otra es que te vaya bien. Yo creo que uno nunca está preparado para Viña. Uno cree que está preparado porque te acostumbras a las preguntas de los periodistas, a hacerte más conocido, y en eso sí te puedes sentir preparado”. Y comentó, “pero el impacto de estar ahí, con el público y el disociarse de que hay toda esa gente mirándote en la casa, uno se da cuenta cuando está parado sobre el escenario”, cerró.