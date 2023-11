Vivir en espacios pequeños: Cómo distribuir y optimizar el espacio en tu nuevo hogar

Existe un programa de televisión estadounidense llamado Tiny House Nation, en donde familias enteras cambian su estilo de vida y deciden encoger su hogar. Con los ajustes necesarios, estas casas cumplen todas sus expectativas y sueños. La manera en que se utiliza cada rincón es clave para incluir los muebles, pertenencias y brindar la comodidad que todos buscan. Estos tips son aplicables a todo tipo de hogares pequeños como un departamento, una camper, etc.

En primer lugar, debes tener en cuenta que el tamaño de los muebles es un factor clave al momento de optimizar el espacio. Un refrigerador enorme no es preferible y es mejor optar por uno mediano o pequeño. Lo mismo sucede con los sillones o la mesa, por ejemplo. Sin embargo, los muebles plegables han demostrado ser la solución para muchísimas personas. Si eres de invitar grupos grandes de gente, se recomienda considerar una mesa y sillas plegables.

Ahora bien, en este proceso de seleccionar muebles, siempre debes tener claras las prioridades. Quizás una lavadora pequeña no sea problema, pero la cama grande no es discusión. O puede que la cocina sea tu pasión y esa habitación requiere más espacio que las demás. Finalmente, eres tú el que tiene que sentirse a gusto en tu nuevo hogar.

Una vez determinadas las prioridades y con las medidas correspondientes del lugar, puede comenzar a diseñar cada habitación. En cuanto a la acomodación de pertenencias, todos los organizadores te facilitarán la vida. Repisas y cajoneras, cajas que puedes guardar bajo la cama, pero también sillones que tienen espacios de almacenamiento, etc. Es probable que si estabas acostumbrado a un lugar más amplio o tengas muchas pertenencias, por ejemplo, mucha ropa, lo más realista y a favor de tu comodidad, sea descartar aquello que no necesitas o no utilizas.

Descartar es una parte importante del proceso, y puede ser muy positivo para descubrir qué es lo que realmente valoramos. Si tienes bastantes pertenencias que no figuran en tu nuevo hogar, lo mejor es que comiences a venderlas o regalarlas con anticipación. Esto para aligerar la mudanza y no lidiar con el almacenamiento de cosas de las que quieres deshacerte. Además, la venta de muebles puede ser importante para recaudar dinero para su reemplazo, digamos, si vamos a cambiar un televisor grande por uno más pequeño.

En el ámbito decorativo hay algunos aspectos que pueden ayudar a mantener la magnitud del espacio al máximo y que no luzca tan recargado. Cada quien tiene su estilo y gustos específicos y obviamente en los cuales se inspira para decorar. Es cierto que el estilo minimalista vendría a ser ideal en estos casos, con detalles pequeños, pocos objetos decorativos, pero siempre podemos impregnar de nuestro estilo cualquier espacio. Las tendencias decorativas son adaptables.

Si tu estilo es algo naturalista, no es necesario llenar de plantas y transformar el lugar en una selva. Hay que saber medir lo justo para percibir esta sensación de naturaleza. Fundas de cojines con estampados de flores, algunas plantas verdes adornando mesones, una enredadera quizás, mesas de madera, optar por colores verdes, cafés, etc. Así con los demás estilos, hay que jugar con lo que ya se tiene e incluir estos toques que nos gustan.

Cambiarte a un espacio pequeño puede ser un desafío y una aventura, pero sin duda, depende de ti transformar ese lugar en tu hogar soñado. Para más consejos siempre lo mejor es consultar a un profesional, sobre todo al momento de diseñar el espacio y su distribución. ¡Éxito en el camino!