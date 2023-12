Animación, zombis y ciencia ficción: Las 10 series más vistas en Chile

Justwatch, la plataforma para buscar series, películas y donde verlas, presentó las 10 series más vistas en Chile, como lo hacen todos los años.

En esta ocasión nos topamos, para la sorpresa de nadie, las dos series protagonizadas por Pedro Pascal. Aunque más interesante es que el número 1 es South Park, la serie de animación y sátira que ha seguido su transmisión desde 1997, y que sus creadores Trey Parker y Matt Stone dicen públicamente que han esperado 30 años para que los cancelen.

Sin perder más el tiempo, te mostramos el top 10 y donde ver cada una de las series:

Las 10 series favoritas de los chilenos el 2024

1. South Park: El clásico de la animación, South Park sigue cautivando con su humor negro e irreverente, y con su intensa sátira social y política sin real color político. Puedes verla por Paramount+, HBO Max y Comedy Central.

2. Merlina: De su estética oscura a su trama llena de misterios, esta serie llamó la atención de todo el mundo durante la primera mitad del año. Pero sobre todo, su protagonista fue la que le dio la popularidad que tiene la serie. Pueden verla exclusivamente por Netflix.

3. The Last of Us: La adaptación del videojuego de zombis del 2013, esta serie, fue amada tanto por fanáticos de la franquicia como por público general. También hay que tomar en cuenta que su protagonista fue interpretado por Pedro Pascal, quien hizo un papel brillante como Joel Miller. Pueden verla exclusivamente por HBO Max.

4. The walking dead: Desde el 2010 que esta serie de zombis ha sido la que ha marcado el género. Lo más interesante es que a pesar de haber terminado el año pasado, sigue siendo una de las favoritas de los chilenos. Pueden verla por Netflix y Star+.

5. The Mandalorian: Pedro Pascal aparece nuevamente en esta lista, con una historia a través de una galaxia muy muy lejana. La historia del cazarrecompensas espacial y Grogu (que todos lo conocemos como Baby Yoda) es tanto emocionante como cautivador. Pueden verla exclusivamente por Disney+.

6. Succession: Una trama de una guerra corporativa, los hermanos Roy se pelean por ser dueños del conglomerado de medios Waystar RoyCo. Los engaños y estrategias políticas dejaron al borde del asiento a los chilenos. Pueden verla exclusivamente por HBO+.

7. The bear: Un drama en la cocina intenso, que lo protagoniza un chef sobre calificado que tiene que trabajar en un restaurante al borde de la quiebra y con un personal rebelde. Pueden verla por Star+ y Disney+.

8. The Summer I Turned Pretty: Una serie sobre lo que es dejar de ser niño, enamorarse y lo que significa encontrar tu lugar en el mundo. La adaptación de la novela con el mismo nombre le robó el corazón a los chilenos. Pueden verla por Prime Video.

9. Ted Lasso: ¿Qué pasa cuando contratas un entrenador de futbol americano para dirigir a un club de la Primera División de fútbol de Inglaterra? Una comedia que los chilenos adoran. Pueden verla por Apple TV.

10. Ahsoka: Para cerrar el top, Ahsoka llega para expandir el universo de Star Wars, con su protagonista sacada de la serie de animación Clone Wars. Pueden verla exclusivamente por Disney+.

Claramente, los chilenos somos de gustos variados, pero son el drama y la comedia lo que nos llama.