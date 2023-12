Vanessa Daroch enciende las alarmas con inquietante predicción sobre posible terremoto en Chile en 2024: «Viene un evento…»

A solo días de que finalice el presente año 2023, son varias las tarotistas que lanzan sus cartas para saber más detalles sobre lo que podría suceder en 2024. Una de ellas es la brujita Vanessa Daroch, quien no titubeó en adelantar lo que nos espera en unos meses más.

En ese sentido, la reconocida tarotista no dudó en responder todas las consultas. Además, dio a conocer que habrán un renacer en nuestro país en el ámbito económico.

“Este año es de crecimiento y nacimiento en lo económico. Si tiene pensando independizarse o generar una pyme, es el año. Así que sin miedo. Es el momento de comenzar a cumplir sueños y hacer cosas nuevas”, partió diciendo Vanessa Daroch.

Ante esto, no dejó pasar la oportunidad para aconsejar a quienes la estaban escuchando: «Tenemos que juntarnos con personas que sean afines a lo que queremos realizar».

El fenómeno que podría afectar a Chile en 2024 según Vanessa Daroch

Vanessa Daroch se hizo presente en el programa de concursos de Mega, «La Hora de Jugar«. Aquí fue cuando recibió la pregunta sobre un posible gran terremoto en nuestro país.

“En este momento, están todos los sismólogos atentos porque hay un enjambre sísmico en el Biobío”, aseguró

Tras ello, Vanessa Daroch lanzó su predicción sobre el fenómeno que podría sacudir a Chile el próximo año. «Este año sí va a venir un evento especial. Viene un evento… no sé por qué me suena el número 7, 7 y algo (grados). No asustarse, pero sí este año se viene algo, pero lo veo más hacia el norte».

Los otros vaticinios de «la brujita» para el próximo año

Hace unas semanas, la medium estuvo en el programa de YouTube de Pamela Díaz, donde abordó el futuro de nuestro país. En dicho espacio encendió las alarmas y señaló tajantemente lo que vio: «Veo caos».

Ante el impacto de «La Fiera», esta responde en un tono preocupante: «¿En serio? Yo pensé que nos íbamos a calmar». Pero la tarotista sostiene su postura y le señala que no, agregando: «Veo calles con mucha gente, no como estas manifestaciones de 100 personas, sino que mucha a lo largo de todo el país».

En esa línea, la medium aseguró que era «como una marcha, pero muy grande y veo de todo, abuelos, niños, discapacitados, animales, una unión de todos».

Bajo este contexto, expone que no sería igual que las que han ocurrido últimamente y reveló el impactante motivo por el cual el país entero se movilizaría. «La veo cuática porque es mucha gente, pero veo que es absolutamente pacífica, no va a faltar algún desastre, pero veo descontento por hambre».

Aunque cabe decir que no tiene que ver con que no haya comida, sino que «habrá un momento en el que será muy difícil conseguirlos, pagarlos». Y para cerrar con su idea, lanzó a modo de consejo a los seguidores del programa de Pamela Díaz: «Si tienen la posibilidad de plantar en el patio, háganlo», concluyó.