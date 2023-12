¡Gran impacto en la TV chilena! Daniel Fuenzalida llega a TVN a comandar un nuevo proyecto

¡Atención radioactiveros! Esta mañana nos despertamos con la mejor de las noticias. Pues nuestro querido locutor Daniel Fuenzalida llegará a TVN a comandar un nuevo proyecto televisivo.

El conductor de la Central RadioActiva aterriza en el canal estatal a partir de enero de 2024 para animar el programa de concursos ¡AHORA CAIGO! que une trivia, agilidad mental, conocimientos de cultura general y rapidez para conseguir un gran premio millonario, también participará en otros programas del canal.

Ante este nuevo proyecto, Daniel «Huevo» Fuenzalida señala: “Llegar a TVN con toda la programación que habrá el 2024 me llena de satisfacción y orgullo, así como de mucha responsabilidad y trabajo, es un formato que me acomoda mucho, de concursos, parecido a lo que hago en la radio. Además está en muchos países y le ha ido muy bien. Tiene que ver con la sorpresa y los juegos y con el contacto personal de cada uno de los concursantes, con el líder y los rivales. Desde ese punto de vista me gustó mucho el programa y siempre es lindo premiar, regalar, concursar, y tener en un estudio de TV el contacto con el público y los participantes. Las pantallas de TVN serán protagonistas para que cada uno cuente sus historias y para qué necesitan el dinero. Vamos a concursar, pasarlo bien y reforzar el entretenimiento con el ¡Ahora caigo!”.

¿Cuándo y a qué hora se transmitirá «¡Ahora Caigo!», el nuevo programa de Daniel Fuenzalida?

La nueva apuesta de TVN irá en horario Access prime previo a “24 horas Central” con la idea de convocar a la familia chilena a uno de los programas de concursos más exitoso del planeta.

“Yo nunca he tenido la posibilidad de estar en TVN y estoy muy contento, feliz y agradecido de que hayan escogido a mí, me gusta involucrarme en los proyectos y programas, por eso esperamos que les guste el formato y se sientan identificados con cada uno de los participantes”, comenta el locutor de RadioActiva sobre la nueva oportunidad que se le está dando.

Esta adaptación del formato israelí “Vuela por el millón”, cuenta con célebres versiones en España, Italia y Argentina y para este 2024 lo acaba de adquirir Brasil y Televisa Univisión.

Un nuevo espacio de concursos que llega a revolucionar la televisión chilena, y que mejor que hacerlo de la mano de uno de los rostros principales de la 92.5. “Este es un programa para toda la familia, la invitación es jugar, relajarse y entretenerse. Tiene un elemento de eliminación, que proporciona una tensión constante y atractiva para nuestra audiencia. Es un formato adaptable y versátil, por lo mismo elegimos a Daniel, por ser un animador cercano, que transmite alegría, con una conexión y atmósfera familiar que vinculará con nuestras audiencias, que encaja perfecto en este estilo de programa, al cual le hemos hecho ajustes y variaciones para chilenizarlo a las diferentes audiencias”, sostiene Eduardo Cabezas, Gerente de Producción de TVN.

¡Así que ya sabes!, ¡AHORA CAIGO! se estrenará en marzo antes de “24 Horas Central” por las pantallas y plataformas de TVN.