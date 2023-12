¡Impactó a los fanáticos de Tierra Brava!: Chama sorprende a todos con foto de un test de embarazo en sus redes sociales

Tierra Brava sigue dejando la grande con sus constantes noticias, ya sea dentro de la pantalla o con lo que pasa en la actualidad fuera de ella. En este caso, el suceso que te traemos viene en tiempo real.

Para esta ocasión, la noticia llega por parte de Alexandra Méndez, quien en el mundo de la televisión es conocida popularmente como «la Chama» y que se ha robado todas las miradas en el reality.

El impactante posteo de la Chama

Si bien, la Chama ya venía generando noticias recientes en Tierra Brava por sus constantes polémicas, para esta ocasión, el hecho llega fuera de pantalla.

En concreto, la noticia provocada por la reconocida chica del reality, llegó a través de sus propias redes sociales. Fue aquí en donde dejó caer una foto en la que se podía ver un test de embarazo positivo, acompañado de un emoji de corazones.

Esta fotografía dejó la grande en lo que fue el chat de la Chama, tal y como dio a conocer posteriormente, ya que sus fanáticos asumieron que se trataba de ella.

Sin embargo, el rostro de Tierra Brava debió aclarar todo esto posteriormente, obligándose a matar la ilusión de sus seguidores.

Fue en una nueva historia de su Instagram, en donde la Chama explicó que no se trataba de ella y que la fotografía era de la historia de una de sus amigas.

«No soy yo la embarazada, es mi amiga (…) Ayer tomé un vuelo y hoy viendo todos sus mensajes. No se asusten ni se pongan tristes y gracias a algunos por sus buenos deseos, pero no estoy embarazada», dejó caer Alexandra en dicha publicación.

Posteriormente, agregó una nueva historia en la cual explicaba que, tras un largo vuelo, había dormido toda la tarde, motivo por el cual se demoró tanto en aclarar la situación.