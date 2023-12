Los videojuegos que la rompieron el 2023: Los mejores juegos que nos dio el año

Desde el inicio del año, los gamers sabían que se venía un año de juegos espectaculares por parte de las grandes compañías. Capcom revivió el clásico «Resident Evil 4» con un remake espectacular y Larian Studio, llegaron para generar hype con «Baldur´s Gate 3», prometiendo revivir un género que para muchos ya estaba muerto.

Pero nos preguntamos ¿Cuáles fueron los mejores juegos que nos trajo el 2023?

Los más esperados del año

Definitivamente, los juegos más esperados del año eran Star Wars: Jedi Survivor, Resident Evil 4: Remake, Spider-Man 2 y por su puesto, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Aunque los juegos de las grandes compañías no eran los únicos esperados, desde que volvió a ser popular el clásico de rol de mesa, Calabozos y Dragones, el videojuego basado en este, Baldur´s Gate 3 estaba en el ojo de muchos.

Las grandes sorpresas

Los fans de Nintendo no se esperaban más juegazos este año, pero de la nada lanzaron Pikmin 4 y Super Mario Wonder, ambos juegos que no llegaron a lo mejor del 2023 solo por el nivel de calidad de los títulos que llegaron.

Por otro lado, Remedy Enterteinment anunció y lanzó la secuela de un clásico del terror del 2010: Alan Wake 2. Y a pesar de llegar a finales el año, rápidamente se volvió uno de los favoritos de los gamers.

Por manos de Tango Gameworks el título que combina acción y ritmo HI-FI Rush llegó para ser uno de los videojuegos mejor recibidos del año. Su estilo de arte que recordó a la serie Avatar: The last airbender y el gameplay original se ganó el corazón del público.

El inesperado ganador de los Game Awards

Este año vio uno de los momentos más inéditos del mundo del gaming durante los Game Awards. Al entregar el premio del Game of the Year, no fue The Legend of Zelda el ganador, como siempre ha pasado, sino que la inesperada obra maestra: Baldur´s Gate 3.

No solo eso, sino que la comunidad de jugadores en conjunto (y como nunca) estuvieron de acuerdo con la decisión. Aunque obviamente existieron quienes no estuvieron de acuerdo, los fans de Spider-Man 2 fueron muy claros que creían que su juego merecía ganar el premio.

Estas reacciones se viralizaron rápidamente por el internet, recibidas por burlas de todos los jugadores. Resulta que la secuela del juego de Insomniac no ganó ni un solo premio, a pesar de haber sido nominado en siete categorías distintas.

Gracias a la calidad del inesperado ganador del premio, muchos jugadores esperan que, a futuro, los desarrolladores lo tomen como ejemplo.