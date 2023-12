Pedro Carcuro sacude TVN con impactante confesión sobre su futuro: «Estoy en los metros finales»

Pedro Carcuro, el querido periodista deportivo, lleva más de 50 años trabajando en la televisión. Pero ayer, durante una entrevista, dio a conocer una impactante revelación sobre su carrera.

Este año, Carcuro fue uno de los personajes más icónicos de los últimos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Cuando conversaba con «La Hora» habló sobre como llegó a estar en el evento.

«Es curioso, pero se fueron dando una serie de coincidencias, el canal tenía otro esquema, pero hubo circunstancias que me dejaron a mí en la primera línea», expresó en un principio.

Después de esto, dijo que fue Cristián Arriagada, director ejecutivo del área deportiva, quien lo propuso para que tuviera un rol principal. «Fue él quien me dijo que la idea era que yo fuera a los recintos, fuera a la piscina panamericana, estuviera en terreno, volviera al Estadio Nacional y me empapara de lo que eran los Juegos», comentó el periodista.

El público chileno lo recibió con mucho cariño

Carcuro confesó que no esperaba el cariño con el que fue recibido. «A mí me da vergüenza, me sentía muy abrumado, el cariño de la gente me fue aplastando poco a poco. Al comienzo no me daba cuenta, pero con el correr de los días era una ola cada vez más grande, cada vez me sentía más aplastado, sentía una mochila cada vez más pesada y eso me pasó la cuenta».

Cuando le preguntaron por qué le abrumaba el cariño, el periodista respondió que: «Era raro, no me gusta hacer el show de andar abrazando a la gente ni haciendo espectáculo, de verdad me cuesta soportarlo»

La salida de Pedro Carcuro

El comentarista deportivo de TVN también habló sobre en fin de su carrera, y la trayectoria que tuvo: «Tengo la película clara, estoy en la tierra derecha, y no solo eso, estoy en los metros finales y los quiero disfrutar al máximo»

De todas formas, a sus 78 años proyectó sobre lo que todavía puede hacer a futuro: «Sería lindo los JJ.OO., el preolímpico sub 23, me motivo y me dan ganas de estar, pero no me quiero apurar, tengo conciencia de la edad, que el recorrido pesa y hay que ver».

Además agregó: «No tengo ansiedad por seguir ni pena desmedida porque en algún momento tendré que bajar la cortina. Hay que ir paulatinamente bajando la intensidad del trabajo. Fue un trimestre bastante intenso, se me ha hecho duro, pesado, he sentido los golpes, soy un boxeador arrinconado, pero he tenido la determinación de seguir en pie».

Para finalizar la entrevista, el periodista habló sobre su reputación y estatus como ícono de la TV: «Me parece exagerado, yo pienso que nosotros pertenecemos al mundo de la entretención, uno pertenece al mundo de lo que se consume y después se olvida».

Idea que concluyó expresando que: «Somos desechables, distinto es un escritor, un pintor. Hablar de ícono es inadecuado y pretencioso, te lo digo con toda honestidad«.