Terremoto en el mundo del espectáculo: Arturo Longton rompe el silencio tras su separación: «Me comporté como un hue…»

En las últimas horas, Arturo Longton habló sobre su vida sentimental y reveló detalles inéditos sobre su experiencia y accidente en Tierra Brava, la cual apareció en un adelanto del próximo capítulo del reality de Canal 13.

Por medio de las historias de su cuenta de Instagram, el ex participante de Tierra Brava se refirió a su dura caída en el encierro. «Tremenda caída, más de dos metros”, comentó. “Múltiples contusiones pélvicas, otras hueás. Y le seguí dando».

A lo que agregó: «Ahora podrán entender por qué estuve cojeando hasta el día de hoy, y aún así le metí huevos, destruido en la parte física y emocional». Tras ello «La Leyenda» expresó: «El estrés brutal que viví se manifiesta en lo físico».

En ese sentido, Arturo Longton señala que «queda mucho programa y podrán darse cuenta de lo duro que fue. Aún así estoy feliz de haber vivido esa experiencia». Pues afirmó: «Les aseguro que fueron los meses más intensos de toda mi vida».

Arturo Longton cuenta la firme sobre su vida amorosa y el quiebre de su matrimonio

Por otra parte, La Leyenda alzó la voz con respecto a su vida amorosa, puesto que luego de su salida de Tierra Brava, se confirmó que puso fin a su relación con Daphne Bunney.

«Cuando llegue el momento les contaré en detalles lo que viví, y dejaré en claro que el único responsable de todo lo que sucedió fui yo», partió diciendo.

“Y quiero que quede muy claro que en la decisión de mi separación no hubo terceros, para que no le echen la culpa a nadie, ya que en la sociedad machista que vivimos les encanta dañar a otros”, destacó, teniendo en cuenta que Arturo Longton dentro del reality reconoció que sentía cosas por una de sus compañeras.

“Yo soy el único responsable de mis actos. S.A (Shirley Arica) siempre respetó. Punto final”, sentenció.

En ese sentido dijo: «podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente. Pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón, y contra eso no se puede luchar».

Tiempo más tarde, Arturo Longton aclaró: «A mí nadie me pautea y nadie se atreve a decirme lo que tengo que hacer; ya me conocen, ser, no tratar de ser».

Con respecto a su experiencia en Tierra Brava, dijo que «en mi caso viví de todo: risas, llantos, faltas de respeto, de las cuales de algunas me arrepiento». Acto seguido, reconoció: «Y que las cagué y me comporté como un hueón; lo tengo claro. Pero me enamoré de verdad y no me da vergüenza decirlo».