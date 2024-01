¡Alto Impacto! Cony Capelli revela las fuertes razones para no usar su apellido paterno: «La maltrataba, le pegaba»

La ex participante de «Gran Hermano», Cony Capelli, conversó con BioBio Chile y reveló por qué no usa el apellido de su papá, Segovia.“De mi papá no hay mucho que decir”, explicó brevemente, evidenciando la inexistente relación que tiene con su padre.

“Yo no lo conozco, nunca, ni siquiera he visto una foto”, dijo Capelli, narrando como la abandonó a su madre y a ella, cuando tenía 17 años.

Cony Capelli revela el abuso de su padre

Sin embargo, más allá de las declaraciones que dio al medio mencionado anteriormente, también están las fuertes declaraciones que dejó hace algunos días.

Hasta ahora, nunca había detallado lo que pasó con su progenitor. Pero hace poco, en entrevista con Pamela Díaz para Sin editar (YouTube), Cony Capelli empezó dejando en claro que le gusta su nombre, “pero el primer apellido no me gusta tanto por un tema de mi viejo, como no lo conozco”.

“Nunca lo he visto en mi vida”, dijo para dejar en claro su relación con él. Luego bromeo, diciendo que “la cagó”, tomando en cuenta que ahora es una de las famosas del momento, “porque podría haber facturado harto”, dijo como chiste.

Sobre si su mamá alguna vez les había hablado a ella y a su hermano sobre él, dijo que, “de hecho, una vez tuvimos una conversación donde ella se sentó y nos dijo ‘hijas, yo voy a tener esta conversación con ustedes, pero es la única vez que la voy a tener y les voy a explicar qué pasó’”.

La bailarina resumió la historia, “básicamente mi papá conoce a mi mamá cuando era muy chica, ella tenía 17 años y la maltrataba, le pegaba”. También contó, a sus 28 años, que no tiene ningún interés en conocerlo: “Tengo una sensación súper negativa, entonces si no me va a sumar, para qué”.

“Mi mamá lo es todo, es aperradísima, entonces con ella me basta y me sobra”, dijo para cerrar el tema.