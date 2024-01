Arturo Longton le lanza potente dardo a Luis Mateucci durante intenso cara a cara en Tierra Brava: «Quiero saber si estás enamorado de…»

En el nuevo“cara a cara” de Tierra Brava, Arturo Longton y Luis Mateucci se mostraron los dientes, y dejaron muy en claro que amigos no son. El momento tenso sucedió durante la actividad, cuando Arturo Longton nominó al argentino con una pregunta que tomó a todos por sorpresa: «Te nomino para hacerte una pregunta, quiero saber si estás enamorado de mí». Este provocador comentario llevó a una tremenda pelea verbal.

Pero Mateucci no se iba a dejar que lo trataran así, y le señaló a Longton: “Este reality te va a servir para darte cuenta de que lo tuyo ya pasó y en tu casa lo podrás hacer muy bien”.

«Te molesta que una persona tenga ángel y brille sin hacer nada y se lleve bien con toda la casa. Te molesta que todos se rían conmigo y pueda compartir con todos y que tú siempre andes solo con tu mina porque nadie te banca. Si estuviera en mí prime, te saco cagan…«, le respondió «La Leyenda».

Longton se desahoga

Por lo que pasó en el cara a cara, Longton habló en un momento de sinceridad con Guarén, y le dijo lo mucho que le ha desagradado Mateucci durante Tierra Brava, «No lo paso, nunca lo he pasado. Es una hue… de vibras, cuando está al lado mío no me dice nada, es una hue… de energía, choco con él».

Además, le reveló lo mucho que le molesta los constantes comentarios de Mateucci sobre él: «No me cae bien, además me cuentan que todos los días me pela. Cómo me va a caer bien un hue… que habla todos los días de mí, y no es que me lo esté imaginando».

Longton terminó la conversación, no sin antes lanzarle el último dardo al argentino, con una cruda opinión sobre él: “Pobre hue…”.