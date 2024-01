Así se vivió el esperado reencuentro de Arturo Longton con Shirley Arica en Tierra Brava: «Al fin me dices algo productivo…»

¡Tierra Brava sigue on fire! Este miércoles se emitió el imprevisto reingreso de una ex participante. Se trata de Shirley Arica, que dejó «plop» a más de un jugador del encierro.

Uno qué quedó impactado, fue Miguelito, que al regresar junto a su equipo de la competencia individual vio a Shirley. «Te extrañé mucho, mucho» le dijo el ex Morande con compañía, dándole un fuerte abrazo.

Este inesperado ingreso causó conmoción también en Chama, a quien encaró por diversas situaciones. Y como no, Arturo Longton, con quien tuvo un affaire tiempo atrás.

El esperado reencuentro entre Arturo Longton y Shirley Arica

Llegando de una consulta médica, «la leyenda», divisó a Shirley, que en ese momento se encontraba en una banca conversando con Miguelito. El humorista le dijó a la peruana que se escondiera para así darle una sorpresa a Longton.

No obstante, Arica ya lo había visto. «Ya me vio, ya me vio», gritó emocionadamente la jugadora.

Luego de saludarse, se dieron un gran abrazo de bienvenida. «Está más marcado» dijo Botota, a lo que Shirley respondió: «Sí, estás bien, yo te vi allá y dije ‘y ese nuevo integrante quién es'» en modo de broma.

Tras esto, Longton le declaró que: «El día en que te fuiste fui el que más te extraño de todos los hue…, lejos», a lo que Shirley aplaudió: ¡Eso es lo que quería escuchar! Después de un año, al fin me dices algo productivo».

A todos en la hacienda les llamó la atención la renovada actitud de Shirley, aparentemente más activa y empoderada que antes. “Ahora no me voy a quejar de nada, he venido a divertirme y a pasarlo bien”, aseguró la peruana.