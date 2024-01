Cesarito rompe el hielo sobre por qué no invitó a Felipe Avello a su documental «me da cuco que este hu… está tan…»

Cesar Huispe se encuentra en la mitad de la tormenta provocada por la funa de Felipe Avello. Todo sucedió por el documental que hizo él junto a Luis Pinto que gatillo todo.

El creador de «Críticas Qls» anunció en Instagram que haría un directo en YouTube para explicar por qué publicó un documental sobre la historia de Luis Pinto, conocido como un meme de la cultura pop nacional. En el directo, Pinto reveló experiencias difíciles, incluyendo acusaciones contra el comediante Felipe Avello, lo que generó controversia y disculpas públicas, causando mucho revuelo.

Apenas inició el LIVE, el Cesarito habló sobre el tema que más le creaba dudas a sus seguidores: “No piensen que esta hue.. es para funar a gente. Los que me conocen saben cómo soy, pero saben que las funas es algo que detesto, nunca me han gustado y mucho menos con alguien como Felipe Avello que no me va ni me viene. Nunca me ha hecho nada el culi…, ¿por qué habría de odiarlo, de dónde sacaron eso?”.

Tras haber captado toda la atención en los medios, el youtuber explicó por qué decidió hablar sobre el modelo: «Yo quería que se viera el documental y que la gente hablara de él, y la gente lo está haciendo», empezó señalando. Luego invitó a ayudar a Pinto, pero aclaró que eso no lo vuelve superior moralmente.

Hay que recordar que Pinto fue objeto de burlas después de aparecer en el programa Cara y Sello de Mega.

Sobre las críticas que recibió Cesarito

Otro punto que explicó fue por qué decidió no incluir a Felipe Avello en el documental, considerando las acusaciones de Luis Pinto en su contra.

“No nos pusimos en contacto con Felipe Avello; primero, porque me da cuco que este hue.. está tan urgido con que hablen de esa era, dije de repente este loco va a querer boicotear la hue… Y segundo, que cuando pregunté, me dijeron no, este loco no da entrevistas”, fueron parte de sus palabras.

La Cuarta explicó que al final, Cesarito abrió la opción para donar dinero, y termino por recaudar más de seis millones de pesos. Todo este dinero irá en ayuda de Luis Pinto, quien tiene cáncer de colon.