«Me equivoqué»: Felipe Avello saca la voz tras polémica «funa» realizada por Luis Pinto

La «funa» de Felipe Avello fue definitivamente uno de los temas que más dejó la grande en las redes sociales al iniciar el 2024. El tema fue ampliamente comentado y no tardó en generar un gran terremoto en lo que al mundo del espectáculo respecta.

Sin embargo, esto no quedó solamente ahí, ya que el propio humorista salió a hablar respecto al tema en sus redes sociales. Aquí aprovechó de profundizar más sobre el mismo y disculparse al respecto.

Las disculpas de Felipe Avello

Cabe destacar que el tema inició con un reciente documental realizado por el popular youtuber «Cesarito» del canal «Críticas QLS».

Dicho documental titulado «Giro Transversal», se centró en la vida de Luis Pinto, quien tras haber tenido un fugaz paso por la televisión, vivió polémicos momentos con Felipe Avello.

Fue el propio modelo quien reveló el hecho, dejando caer que Avello había mostrado partes íntimas de su cuerpo en un video. Todo esto durante una de sus presentaciones.

Lo anterior dio pie a la ya mencionada «funa» en redes sociales, que obligó al humorista a realizar las debidas disculpas públicas en un video.

«Es una persona con la que trabajé hace más de 10 años y, la verdad, en el documental me enteré de que él está en un delicado estado de salud, está enfermo», mencionó.

Posteriormente agregó: «en el documental habla sobre la época que trabajamos juntos y que él no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años».

Después de esto, dio a conocer que ya había tenido la oportunidad de conversar con él. Esto por el preocupante estado de salud de Luis Pinto.

«Creo que me equivoqué en mi actuar con Luis al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro, con el afán de hacer reír, me equivoqué», explicó posteriormente.

Bajo dicho punto, dejó caer que durante los últimos 10 años ha intentado mejorar su humor, con la finalidad de «no pasar a llevar a nadie» al realizarlo. Además, tras la mencionada «funa», Felipe Avello concluyó reconociendo que «en esa ocasión no estuve bien en no avisarle», según consignó ADN.