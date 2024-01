Pamela Leiva entrega actualización sobre el delicado estado de salud de su madre: «Sigue hospitalizada…»

Durante la madrugada del miércoles 3 de enero, Pamela Leiva vivió una angustiante situación mientras seguía una ambulancia que llevaba a su mamá. Esto tras haber llegado al peaje, en donde le negaron el pase por no tener efectivo para pagarlo.

Esta situación la mostró en un live de Instagram, donde se vio superada por la situación.

“A mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio (…) no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje… y la ambulancia siguió con ella y aquí me tienen esperando”, dijo entre lágrimas.

Posteriormente, Leiva agregó que incluso consultó por si podía pagar con tarjeta o transferencia, pero le dijeron que no.

Es más, en este live mostró como en un momento no había nadie atendiendo en el peaje y tuvo que buscar a algún funcionario para que la ayudara, pero cuando finalmente encontró a uno, se negó a ayudarla y le dijo que sí o sí tenía que pagar con efectivo.

Por suerte, un rato después de que esto sucediera, Pamela subió un video en sus historias, donde contó que una persona le ayudó para poder pasar y llegar al hospital.

Pamela Leiva actualiza estado de salud de su madre

Hace unos momentos, Leiva publicó un video en sus historias de Instagram, donde actualizó el estado de salud de su madre. Además, aprovecho de agradecer el apoyo que ha recibido últimamente.

“Llegué muy tarde a mi casa y caí desplomada en la cama, porque no había dormido hace mucho rato”, explicó.

“Le quiero dar las gracias a todos los que me han mensajeado, a todos los que me han escrito. Muchas gracias por su preocupación” siguió diciendo.

En esta misma línea, la comediante se refirió al avance que ha tenido su madre explicando que: «Mi mamá sigue hospitalizada en el Hospital de Los Andes. Está en la UCI. Sigue en coma inducido y con respirador mecánico, pero la buena noticia es que está reaccionando bien a los tratamientos».

Para cerrar, Pamela agradeció a todas las personas que están preocupadas por su Madre: «Ya vamos bien, muchas gracias a todos por su preocupación».