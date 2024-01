La angustiante situación que vivió Pamela Leiva mientras seguía la ambulancia que llevaba a su mamá: No la dejaron pasar

Durante la madrugada del miércoles 3 de enero, Pamela Leiva vivió una angustiante situación mientras seguía una ambulancia que llevaba a su mamá. Pero al llegar al peaje, le negaron el pase por no tener efectivo para pagarlo.

Esta situación la mostró en un live de Instagram, donde se vio superada por la situación.

“A mi mamá la están trasladando de urgencia al hospital de San Antonio (…) no tengo efectivo y no me dejan pasar el peaje… y la ambulancia siguió con ella y aquí me tienen esperando”, dijo entre lágrimas.

Posteriormente, Leiva agregó que incluso consultó por si podía pagar con tarjeta o transferencia, pero le dijeron que no.

Es más, en este live mostró como en un momento no había nadie atendiendo en el peaje y tuvo que buscar a algún funcionario para que la ayudara.

Pero cuando finalmente encontró a uno, se negó a ayudarla, y le dijo que sí o sí tenía que pagar con efectivo.

Por suerte, un rato después de que esto sucediera, Pamela subió un video en sus historias, donde contó que una persona le ayudó para poder pasar y llegar al hospital.

“Llegué a San Antonio, esa ambulancia es la que trae a mi mamá, le quiero dar las gracias al señor que me pagó el peaje. Yo no puedo creer el descriterio que tiene esta gente del peaje de no existir un protocolo ante estas cosas, no creo que sea la primera vez que alguien va detrás de una ambulancia”, indicó la comediante comentó con la voz quebrada.

Finalmente, Pamela Leiva confirmó que su mamá se encuentra estable, en coma inducido y conectada a ventilación mecánica. Mientras tanto, está a la espera de su traslado a otro hospital.