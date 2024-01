Bloquearon las búsquedas de Taylor Swift en X por viralización de fotos íntimas hechas con IA

Durante la última semana, Taylor Swift ha sido víctima de las Inteligencia Artificial (IA). Varios usuarios han creado y compartido imágenes sexualmente explícitas de ella creadas con esta tecnología.

Esta situación se dio principalmente en X, antes Twitter, donde decidieron bloquear las búsquedas de Taylor Swift. El medio estadounidense, The Verge, consignó que una de estas publicaciones llegó a tener 45 millones de visitas. También, alcanzó los cientos de miles de likes y guardados, antes de que la cuenta que la subió fuera suspendida.

El post estuvo arriba 17 horas antes de que la plataforma lo eliminara, explicó él medio.

Las fotos llevaron a que la plataforma emitiera un comunicado el viernes, diciendo que publicar desnudos no consensuados en la plataforma está «estrictamente prohibido».

«Tenemos una política de tolerancia cero hacia ese tipo de contenido», colocaron en la publicación. «Nuestros equipos están eliminando activamente todas las imágenes identificadas y tomando acciones apropiadas contra las cuentas responsables de publicarlas».

Posting Non-Consensual Nudity (NCN) images is strictly prohibited on X and we have a zero-tolerance policy towards such content. Our teams are actively removing all identified images and taking appropriate actions against the accounts responsible for posting them. We’re closely…

— Safety (@Safety) January 26, 2024