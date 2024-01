Participante realizó grave error en la cocina: El nuevo eliminado de Top Chef VIP

¡Top Chef está al rojo vivo! Cada día los jurados están más exigentes y no se están guardando nada, demostrando que la competencia culinaria todas las semanas sube su nivel de dificultad.

Esta vez, se vivió una nueva gala de eliminación, donde el perdedor tenía que dejar la cocina de Top Chef. Lamentablemente, un garrafal error causó la salida del participante.

Para salvarse de la eliminación, tenían que cocinar distintas partes de pollo, pero no cortes tradicionales, por ejemplo: «Corazón». En este caso, Belén Mora, Zapallito Italiano y Alonso Quintero lograron posicionarse sobre sus contrincantes y se unieron a sus compañeros inmunes.

Luego de eso, llegó la hora del duelo de eliminación. La consigna de esta preparación era el picante, así que los jugadores tuvieron que jugársela al realizar un plato con distintos tipos de ají. Sin embargo, luego de un básico error, el eliminado fue Raimundo Alcalde, quien tuvo que dejar la cocina de los famosos.

El error garrafal de Raimundo Alcalde

La preparación del actor era un sándwich de merluza con jalapeño, pero no fue suficiente para seguir en competencia. Además, al momento de preparar la receta, confundió la sal con el azúcar, un error muy importante a estas alturas de la competencia.

Luego de presentar el plato, el influencer dijo que: «Me di cuenta de que a mi hamburguesa no le puse ningún verde, se me olvidó, eso es clave, la da frescura para el panko y el picante», lamentándose.

Además, agregó que: «Es el plato más feo que hice hasta la fecha».

Al momento de los comentarios de los jueces, Fernanda Fuentes, fue muy directa en decirle «Rai, creo que sabes perfectamente los errores en tu preparación, lamentablemente te equivocaste y eso hace que tengas que salir de estas cocinas».

Para cerrar, Alcalde dijo que: «Agradecerle a todos por su ayuda, respeto y buena onda. Ha sido una experiencia maravillosa, de verdad he aprendido un montón y me voy encantado con la cocina, lo disfruté muchísimo y me voy de acá con muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir indagando en el mundo culinario», para luego despedirse de sus compañeros, que estaban entristecidos por su partida.