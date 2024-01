La triste confesión que dejó caer Botota entre lágrimas dentro de Tierra Brava: «Están sacando lo peor de mí»

En lo que fue el más reciente episodio de Tierra Brava, Botota marcó el programa con una dura confesión, en la cual dejó caer que no la estaba pasando para nada bien dentro del encierro.

De hecho, aseguró que la idea de irse del programa no le parecía algo tan fuera de lugar. Todo esto después de la reciente discusión que tuvo con otro participante, la cual también te contamos en una nota anterior. A continuación, te dejamos todos los detalles al respecto.

Botota entre lágrimas

Fue durante una conversación con Chama, cuando Botota le confesó a la venezolana que no la estaba pasando tan bien en el reality. Todo esto, tras la mencionada pelea que se pudo ver hace algunos días en el reality y que protagonizó con Jhonatan

Pero ojo, que esto no fue todo, ya que, en tiempo real, el propio Jhonatan Mujica dejó caer hace algunos días que, actualmente, no habla con Botota.

En la mencionada conversación de Chama con Botota, el transformista dejó caer su complejo momento junto a la venezolana. “Me estoy aburriendo, estoy súper bajoneado, la pelea con el Jhonatan me tiene superado. Están sacando lo peor de mí, jamás he dicho que me quiero ir, pero ahora sí. Yo no soy así. Estoy chato”, fueron sus palabras, antes de comenzar a llorar por el hecho.

Fue aquí cuando la Chama le respondió a Botota, intentando darle un consuelo. “Eres una persona muy importante y positiva aquí, mucho más que los demás. Imagínate lo inservibles que son que tienen que buscarse una pareja, y tú estás solo y no necesitas a nadie para brillar. Si algo tengo que agradecer es que te conocí”, le respondió, dejando en claro que, para ella, Botota era una persona más que importante en el programa.