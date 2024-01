Jhonatan Mujica reveló por qué ya no habla con Botota Fox después de su paso por Tierra Brava

En un reciente capítulo de Un Día Más, el programa de Like Media, Karol Lucero habló con Jhonatan Mujica sobre su tiempo en Tierra Brava. El presentado no demoró en preguntarle qué pasó con la relación que tenía con Botota Fox después de salir del reality.

Hay que recordar que en uno de los capítulos más reciente del encierro del Canal 13, Botota se peleó con Jhonatan por no cumplir con sus deberes básicos en la casa. Fue un momento muy tenso, donde el comediante explotó contra el modelo, acusándolo de flojo por no lavar una sartén.

«Hoy es cero (contacto). No hemos tenido comunicación, no tengo nada en contra de la Botota, pero sí me di cuenta de algunos comportamientos que no me gustaría tener cerca de mí», empezó señalando Mujica.

Siguiendo su respuesta, Jhonatan acuso a Botota de ser Borderline, y que pasa «de blanco a negro».

Él indicó que eso es uno de sus problemas principal con el transformista, «Me gusta que cuando alguien se equivoca, lo reconozca y que no explote con eso».

Jhonatan Mujica ya no podía aguantar a la Botota

Cuando Jhonatan se dio cuenta de que Botota estaba contando chismes que conseguía desde afuera del encierro, supo que ya no había vuelta atrás en su relación.

«Empezó a sacar información mía personal de afuera y botarla dentro del reality», reveló.

Continuando con su respuesta, Jhonatan Mujica explicó que él no fue el único que pasó por esto durante Tierra Brava, «me molestó el hecho de que no fui el primero, ya había pasado esta situación con tres, cuatro participantes del reality y siguió pasando con otros más».

Para concluir, el modelo dio su punto de vista al conductor del programa de YouTube, “lo hacía con ganas de en verdad llegar a herirte”.