Jean Philippe Cretton alza la voz sobre su salida de Chilevisión: «Pasó por un tema más simbólico»

La salida de Jean Philippe Cretton de Chilevisión ha pasado por boca de todos los medios, y todos han tratado de entender por qué sucedió.

Originalmente, Jean Philippe subió a su Instagram una publicación donde reveló su decisión. Dentro de la misma mencionó, sin mucho detalle, sus motivos, «Lo hago obedeciendo una voz interna, que viene de la mano con muchos cambios que estoy imprimiendo en mi vida y que apuntan a mi realización personal».

El fin de su contrato

Fue en la mañana del 25, durante el programa de TV+, «Sígueme», que Michael Roldán entregó su teoría de por qué el ex animador del CHV se habría retirado. Según él, sucedió cuando vio la renovación de su contrato, ya que le ofrecieron un sueldo inferior al que venía percibiendo.

«Y ese pequeño gran detalle habría sido lo que yo llamo el ‘efecto (Sergio) Lagos’, en otras épocas, en que efectivamente Chilevisión le habría ofertado una renovación de contrato a Jean Philippe, pero se la habría ofertado con una disminución del sueldo con respecto al contrato anterior» aseguró.

Finalmente, el expanelista de Gran Hermano resumió todo en «Le habrían ofertado menos dinero».

Jean Philippe Cretton rompe el silencio

Finalmente, fue La Hora quienes se contactaron con Jean Philippe, quien aseguró que las teorías del contrato eran falsas.

«Claramente hubo algunas cosas contractuales que no me cerraron. Pero mi decisión no pasó por un tema contractual. Pasó por un tema más simbólico, por algo que me debía yo a mí mismo desde hace años. Lo contractual no es lo que está sobre la mesa«, sostuvo Jean Philippe Cretton asegurando que quedó en muy buenos términos con Chilevisión, según consignó el medio mencionado anteriormente.