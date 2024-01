Coni Capelli habló del camino que tuvo que superar por su adicción a las drogas: «Uno toca fondo»

La ganadora de «Gran Hermano», Coni Capelli, decidió hablar sobre la experiencia que tuvo rehabilitándose por su adicción a las drogas. Ella comentó que fue difícil superar esa oscura etapa de su vida, ya que tenía muchos problemas emocionales.

Esto pasó mientras conversaba con Eva Gómez en “El Pódcast de Eva Gómez”. Fue aquí que ella contó cómo fue que vivió su proceso, después de que la presentadora española le preguntara si su madre, Paola Capelli, sabía de su adicción a la cocaína.

«Ella siempre me ha dado esa libertad de equivocarme, porque al final, por más que ella me hubiera agarrado de los pelos y me tire a un centro de rehabilitación, eso no sirve de nada«, reflexionó Capelli.

Fue ahí que mencionó que, a pesar de lo difícil que tuvo que ser para su mamá no poder ayudarla, era parte del proceso. «Pero al final fue lo mejor porque uno toca fondo y yo con las herramientas que tuve pude salir de esta situación» concluyó la bailarina.

La reflexión de Coni Capelli sobre las drogas

Fue en esa oportunidad que Coni Capelli decidió hacer un llamado de advertencia sobre el problema de las drogas. En especial hablando de que se debería hablar más del tema para prevenir.

«Igual el tema de las drogas, de la cocaína, la droga de la cual yo fui adicta. Siento que se habla tan poco y es una droga tan latente en todas partes, está en todos los lugares», advirtió Capelli.

Luego, describió la cocaína como «La droga que te quita el alma», y que por culpa de esta varios de sus amigos perdieron la vida.

Según ella, estos eventos la marcó tanto que decidió que si iba a entrar al reality, ella misma contaría por lo que pasó, ya que no quería que otra persona revelara sus problemas:«Quiero yo contar mi historia» dejó en claro en el pódcast de YouTube.