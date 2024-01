El atrevido comentario de Sergi Arola que molestó a Max Ferres y Carlyn Romero en Top Chef VIP

¡Top Chef está al rojo vivo! Cada día los jurados están más exigentes y no se están guardando nada, demostrando que la competencia culinaria todas las semanas sube su nivel de dificultad.

Esta vez, fue el turno de Max Ferres y Carlyn Romero, que recibieron los dardos de los jueces al momento de presentar su plato. La dupla no quedó para nada conforme y se molestó con los dichos del jurado, especialmente con Sergi, que «ninguneo» la preparación.

«No me molesta la combinación, pero siento que falta algo más intenso dentro del plato para darle un punto punch, este sabor de acá se come al sabor del pescado, ojo ahí«, dijo Fernanda Fuentes, refiriéndose al sabor del puré.

Max se dio cuenta de la molestia de la chef y comentó que: «La chef Fernanda está media enojada, obviamente mis platos no están siendo los mejores».

Al momento de dar su juicio, Benjamín Nast agregó: «Estoy de acuerdo con lo que dice la chef, es muy intenso el puré en cantidad a lo otro, es verdad que la coliflor funciona bien y ayuda»

El comentario de Sergi que molestó a la dupla de Max y Carlyn

Al momento de criticar la preparación final, Sergi declaró que «Sabes que pasa, el resultado de todo esto, si lo hubieras hecho con piña como la que hiciste el otro día, hubiera sido un plato redondo, esto no funciona, esto está como el olluco». Haciendo referencia a los ingredientes del plato, olluco y papaya.

La referencia ocupada por el chef español no dejo indiferente a los competidores, que expresaron su molestia luego de terminar la competencia. «La verdad, como el olluco sus comentarios chef, no me parece que esté utilizando esos términos a la comida.»

Para finalizar, Sergi fue severo en afirmar que: «Este es el jurado que al final decide».

«Estamos de acuerdo con lo que dicen los chefs, pero que lo digan también de una buena manera». Concluyó Max, claramente desanimado.