«Fue la mejor decisión»: Sergi Arola y Fernanda Fuentes se mantienen firmes luego de expulsar a Rodrigo Salinas de Top Chef VIP

El pasado domingo 14 de enero se estrenó el primer capítulo de «Top Chef VIP». En el cual, sorpresivamente, tuvo lugar la primera eliminación del programa, misma que llegó sin una nominación.

La situación fue ampliamente comentada en las redes sociales. Esto después de que el eliminado fuera uno de los más queridos por parte de los seguidores del programa. Sin embargo, esto no bastó para mantenerse durante mucho tiempo.

«Esto no es un stand up, no es un programa de venir a hacer chistes. Si quieres seguir en Top Chef VIP, deja los chistes», fueron las palabras del chef, Sergi Arola, al momento de tomar esa resolución.

Luego de la fulminante decisión, el comediante dijo: «No pensé que me iría el primer día, sino que el segundo. Me quedé con hartas ganas, partiré de cero y aprenderé a hacer un huevo frito», nunca dejando de lado su humor, incluso, después de haber sido expulsado.

Rodrigo Salinas y su poca seriedad en la competencia

En una entrevista con Página 7, Fernanda Fuentes fue muy acertada con sus comentarios al expresar que: «Fue un momento bastante tenso, porque tienen que entender que el trabajo que estamos haciendo, es nuestro trabajo, nosotros estamos juzgando platos, no personas», comentó.

Además, agregó: «Llega un punto en el cual la actitud de una persona empieza a entorpecer el trabajo, a no respetarse a los otros compañeros solamente, a nosotros como jurado y, sobre todo, al televidente que quiere ver un programa de cocina. Porque para shows que vayan a ver su stand up».

De hecho, destacó que «cocinar, para nosotros, es tremendamente importante, como se dijo en el programa, es nuestra pasión, es por lo que vivimos».

Por otro lado, el chef español, declaró al mismo medio que «me dolió mucho, porque yo soy fan de 31 Minutos. Yo tenía la esperanza, a través del programa, de conocer un poco a Rodrigo, el problema es que no había manera de conocerle; entró con un personaje y se fue con otro personaje».

Para finalizar, Sergi comentó. «Hay veces en que los personajes no pueden hacer match con una temática del programa y como bien dijo Fernanda, esta es nuestra vida. Nosotros vivimos esto 24 horas al día, 7 días a la semana. Entendemos que es un participante de un concurso y no es un cocinero profesional, pero no entendemos la falta de respeto».