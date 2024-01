Princesa Alba inicia el 2024 con «Moonlight», su nuevo lanzamiento

¡Es hoy, es hoy! Princesa Alba tendrá su anhelada presentación en el escenario del Festival del Huaso de Olmué. La artista será la encargada de cerrar los fuegos del día inaugural, pero antes de eso le dejó una sorpresita a todos sus fanáticos. Se trata de Moonlight, su último estreno, que ve la luz horas antes de su debut en el escenario de quinta región.

Un nuevo año para definir propósitos, vencer dudas, miedos y manifestar lo que deseamos: eso es lo que nos propone Princesa Alba en “Moonlight”. Un ritual que acompaña el que será el reggaetón romántico de este verano. Bajo la producción de Magicenelbeat, con la colaboración de Mucho Sueño y Kogarashi, se trata de su primer estreno del 2024, un año donde la artista pop chilena promete estar más activa que nunca en cuanto a proyectos, entre ellos, un segundo álbum con fecha de publicación por definir.

“Moonlight” se estrena junto a un videoclip dirigido por la realizadora nacional Tiara Bustamante. En el film, nos muestra a una enamorada Princesa Alba, deseando, atrayendo, y manifestando sus sueños. La canción y el trabajo audiovisual ya se encuentran disponibles en las distintas plataformas.

“Es un single muy especial, porque es el primero que produce Magicenelbeat desde cero. Fue muy bonito, porque hace tiempo no hacía algo que me permitiera tomar el tiempo de revisar, y retomarla en distintos momentos, lo que me hizo darle una perspectiva más amplia”, comentó la artista nacional.

Festival del Huaso de Olmué: El debut de Princesa Alba en el importante festival televisado

Como lo decíamos anteriormente. Este lanzamiento llega en vísperas de un gran momento para la cantante, quien este jueves 18 de enero debutará en su primer festival televisado: el Festival del Huaso de Olmué, donde cerrará la primera jornada del certamen. En paralelo, comenzó su gira de verano el pasado 5 de enero en Salamanca, pasando por Casablanca, y en los próximos días ya tiene agendadas presentaciones distintas ciudades.

Recientemente, su éxito “Convéncete” se volvió viral en la plataforma de TikTok, acumulando más de 450 mil videos que han utilizado la canción. Además, en Spotify actualmente cuenta con más de un millón de oyentes mensuales.

Además, durante el 2023 anotó varios hitos para su carrera, como las tres espectaculares presentaciones en Teletón, la clausura de los Juegos Parapanamericanos y Premios Musa, donde se coronó con el galardón de Artista Pop del Año.