Dejó a varios llorando: La emocionante actividad que sacó lágrimas en Tierra Brava

En el más reciente adelanto de Tierra Brava, se pudo ver como la actividad que Sergio Lagos llevó a todos los concursantes hasta las lágrimas. Se trató de un premio para los ganadores de la competencia por equipos, donde les mostraron un video con saludos de sus familiares y cercanos.

La primera en recibir un saludo, fue Daniela Aranguiz, y se trató de un emocional mensaje de su hermano:

«Hola hermana, cómo estás. Espero que estés bien. Primero, quiero decir que te amo mucho, con todo mi corazón. Eres mi amiga y te extraño todos los días«, le dijo el músico, mientras Aranguiz se le escapaban sus lágrimas.

“Esta es una linda experiencia. Vívela, disfrútala y recuerda lo que hablamos antes de que te fueras. Te amo mucho, y siempre voy a estar para ti”, le dijo con cariño.

Con lágrimas en los ojos, la ex chica Mekano habló, admitiendo que no suele llorar en la tele, y que su hermano es su modelo a seguir, «Él es mi hermano, mi mejor amigo, la imagen paterna que tengo, el hombre que me cuida».

El mensaje que hizo llorar a Nicolas Solabarrieta

Cuando le tocó a Nícolas Solabarrieta, se encontró con un video de sus padres, donde Ivette Vergara le dio un mensaje cargado con mucho cariño, «Hola, hijito. Quiero decirte que te extraño mucho, que te amo. Me hacen mucha falta tus conversaciones, tu música, tu presencia». El mensaje fue tan potente para el exfutbolista que se trataba de tapar la cara mientras lloraba.

“Quiero decirte que te apoyamos muchísimo, que eres el mejor, eres lo máximo. Te amo mucho y te extrañamos. Estamos esperando que regreses pronto”, le dijo Vergara a su hijo, para que luego su papá, Fernando Solabarrieta se despidiera, “Chao hijo, te amamos”.

La última concursante que recibió un mensaje en el adelanto de Tierra Brava fue La Chama, que su madre le hablo de lo orgullosa que está de ella, y lo mucho que la extraña, «Demuestra en cada competencia lo fuerte, valiente e inteligente que eres».

La Chama, con lágrimas en su rostro, resumió sus sentimientos, “La extraño demasiado”.