El picante desafío de Miguelito a Daniela Aránguiz que dejó helado a Luis Mateucci en Tierra Brava

¡Tierra Brava sigue on fire!, las peleas y escándalos son pan de cada día en el reality de Canal 13, y es que hay que confesar que los participantes del encierro no se portan muy bien.

Esta vez, fue turno de Miguelito. El comediante ya se ha mandado más de una polémica y esta vez no fue la excepción.

En el adelanto del próximo capítulo, mostraron una escena de alto impacto que involucra a Daniela Aránguiz y a Miguelito. Se trataría de un beso entre los dos participantes, y que dejo a Luis Mateucci con un ataque de celos.

El piquito se dio en medio de un desafío. «Se te hace», le dijó el ex Morande con Compañía, a lo que la modelo no dudo en aceptar el reto, según consignó Publimetro.

Luego, en una conversación de pareja, La exchica Mekano le pidió a Luis que le bailara, y con esa frase ardió troya. «Anda con Miguelito que te baila, que le diste un beso», le contestó el modelo argentino.

El ataque de celos de Luis Mateucci en contra de Daniela Aránguiz

La escena siguió dentro de la casona. «Yo pensé que era broma, pero pensé que no se lo ibas a dar», comentó Mateucci.

«Ya, no lo voy a hacer más si te molesta», le respondió Daniela en tono romántico.

«Qué te tiene que dar un beso, nada que ver, no es ni una actividad», siguió reclamando el argentino.

Al instante, y en modo de defenderse, la ex de Jorge Valdivia le recordó el beso que ella misma se dio con Chama y que Mateucci no hizo ningún reclamo. «No hagai atados de celos cuando no hay celos», le respondió a su pareja.

«Pero tampoco le estés dando beso a cualquiera», le dijo Luis Mateucci en modo de advertencia, a lo que Daniela Aránguiz le sacó al baile el affaire que tuvo con Chama antes que ella ingresara al encierro.