Daniela Aránguiz encendió las redes con candente postal: Celebró 1 millón de seguidores

Este fin de semana, Daniela Aránguiz prendió las alarmas y dejó a más de un fanático contento. Esto debido a que encendió la red social de la camarita al subir un sensual destape para celebrar que alcanzó el millón de seguidores. Todo esto, luego de su paso por el reality de Canal 13, Tierra Brava.

En un body color blanco, la modelo posó y agradeció a sus fans, dejando estupefactos a sus seguidores.

«Llegamos al millón, muchas gracias por todo, los quiero» fue la descripción de la fotografía en la que Aránguiz agradece el apoyo de su gente.

Las reacciones que dejó la postal de Daniela Aránguiz

La foto que subió la modelo se llenó de reacciones y comentarios en poco tiempo. Si bien, tuvo muchos comentarios positivos, destacando la figura de la influencer de 38 años. También, hubo otros que la hicieron pebre por su actitud y por las distintas peleas que ha protagonizado en Tierra Brava. Incluso, la acusaron de haber editado la foto, ya que estaba «muy arreglada».

«Que increíble como florece una mujer cuando se aleja de lo tóxico y comienza a amarse . Dany estás en tu mejor momento. Preciosa»; muy bella, literal me cambio la imagen que tenia de ti, al verte en TB dije nooo ella es un 7. sigue adelante Danny con todo»; «Eres tan bella!!! Que no tienes que esperar ni rogar a nadie!!! Y además tienes tu propio corchon economico!!! Felicitaciones»; «Que es regia esta galla». Fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la ex chica Mekano.

Asimismo, también recibió fuertes críticas: «Hoy quedo claro, que con plata puedes comprar todo, menos la educación. Daniela Castro te dio tremenda lección«; Que agresiva, solo por un comentario, y siempre denigra a las mujeres desde que inicio en la tele y la vagaban»; «Es tan pesá..antes de entrar a tb me caí un poco bien, pero ahora encuentro q eres prepotente querías dártela de la dueña de todos dando órdenes a tus compañeros.»; «Las fotos tienen más filtro».

Hasta el día de hoy, la publicación de la ex de Jorge Valdivia cuenta con más de 38 mil me gusta y más de 900 comentarios.

A continuación te dejamos la fotografia.