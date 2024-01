«¿Volverías a trabajar con Jean Phillipe Cretton?»: La respuesta de Pamela Díaz sobre supuesto regreso de «La noche es nuestra»

Sin duda, Pamela Díaz está en un muy buen momento. Además, de tener su propio podcast que cuenta con millones de visualizaciones y ser de las mejores pagadas del reality de Canal 13, Tierra Brava. La fiera no niega ningún proyecto. Inclusive, si eso significa trabajar con su ex pareja, Jean Philippe Cretton.

Así lo confirmo en una entrevista con Publimetro, comentando que no descarta volver a la pantalla con su ex. Recordemos que Pamela y Jean Philippe estuvieron juntos alrededor de cuatro años.

¿Volverías a trabajar con tu ex? La respuesta de Pamela Díaz

Hay rumores que volvería el programa La noche es nuestra. ¿Volverías a trabajar con Jean Philippe Cretton?.

«¿Por qué no?», indicó la modelo.

«Necesito trabajar 19 años más. Tengo a Pascuala y amo La noche es nuestra», dijo refiriéndose a su hija.

Pero, ¿y el programa? Muchos esperan un retorno del programa nocturno de Chilevisión. Ante esto, Díaz reveló que: «Yo supe que Zamora lo quería de vuelta en el 13. Habló con Felipe y con Jean parece, pero no sé que pasó».

Posteriormente agregó: «Amo ‘La Noche es Nuestra’ y siempre dije que ‘si no lo hacemos los tres, no se hace, por lo menos de mi parte’. Si quieren revivirlo con otras personas no será lo mismo. Eso siempre se lo dije a Zamora y a mis compañeros».

También, la influencer se sinceró y mostró su interés por retomar «La noche es nuestra», ya que, según ella, en un principio el canal no quería dar el sí.

«Tres años pedí que se hiciera y no me pescaron. Hasta que Zamora me dijo ‘démosle’. Yo fui a pedir ese programa y no me pescaban», expresó.

En esta misma línea, reveló que le pidió ayuda a «Pollo» Valdivia», para que mostrara el proyecto al canal, pero que no fue bien recibido.

«Lo encontraban chulo», concluyó en la entrevista.

Aun así, el programa vio la luz dejando momentos notables en la televisión chilena.