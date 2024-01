¡Terremoto en Tierra Brava!: Daniela Aránguiz y Daniela Castro protagonizan intensa pelea dentro del encierro

El adelanto del próximo capítulo de Tierra Brava mostró una de las peleas más cuaticas que ha tenido el encierro, la cual protagonizarán Daniela Aránguiz y Daniela Castro. Según se pudo ver, todo surgirá en medio de un drama por la comida.

Todo sucedió cuando los concursantes se quejaban de que estaban desapareciendo algunos alimentos, fue entonces que empezaron a enojarse.

«Si los veo en el refri nunca más vuelvo a perdonar los huevos. Hace 15 minutos el refri estaba lleno de huevos, y ahora los sacaron todos», se quejó Nicolás Solabarrieta.

“Yo creo que los ‘Almacenes Castro’ se están zafando”, lo respaldó Luis Mateucci, tirándole los palos a la cocinera, acusándola de que roba comida a escondidas.

Fue entonces que el adelanto del programa del Canal 13 mostró la feroz discusión entre las participantes, “Yo hablo lo que quiero, ¿qué me vas a callar tú?”, le dijo Aránguiz a Castro, que le pedía que se calmara.

“Deja que se me baje la mierda que tengo contigo ahora”, empezó a lanzarle la panelista del Zona de Estrellas. “Yo no soy una pendeja, que te quede claro Daniela, no te metai conmigo… sale entonces, sale entonces”, se desahogó.

La pelea de Castro y Aránguiz

Eso sí, la primera ganadora de MasterChef no iba a dejar que la trataran asi, y también le respondió. “No me grites, aprende a hablar”, le pidió firme.

Fue entonces que en el adelanto de Tierra Brava, Daniela Aránguiz perdió totalmente la calma y le empezó gritó «Sale de aquí», en la cara y sin parar. Mientras tanto, Daniela Castro le seguía preguntando por qué la echaba. “Quiere pantalla esta hue…, no eres nadie, hue…, nadie te pesca”, la humillo la ex del mago Valdivia.

Pero eso no es todo, pues inmediatamente después se ve que Aránguiz confrontó a Castro cuando la nominó en el “cara a cara”.

“Yo soy una persona muy dadivosa y no soporto ver a mi capitán Fabio, muriéndose de hambre y que tú te adueñes de la comida de toda la casa y lo otro, me cargan los comentarios cizañeros…”, dijo para terminar de rematarla.