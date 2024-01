«Me ha molestado, me he sentido dolida…»: Cony Capelli cuenta la firme y confiesa el motivo de su quiebre con Pincoya

Todos los fanáticos de Gran Hermano fuimos testigos de la amistad entre Cony y Pincoya que, lastimosamente, se quedó en Argentina.

Al parecer, luego de la pelea que tuvieron dentro del reality, los ánimos nunca volvieron a calmarse.

Recordemos que, la ganadora de Gran Hermano, pidió la expulsión de la chilota. Incluso, haciendo un Ultimátum a producción, «o se va ella, o me voy yo«, fueron las palabras de la bailarina luego del pleito que protagonizaron.

Además, Cony ya no sigue a Jennifer en redes sociales, lo que llamó la atención de los fanáticos de la ex «familia lulo».

¿Qué pasó con la amistad entre Cony y Pincoya?

«La verdad yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada», partió diciendo la bailarina a LUN.

«Pero, en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise, sino porque se han dicho muchas cosas», comentó la influencer, refiriéndose a los diversos dichos de Pincoya.

En este contexto, Capelli dijo qué: «Jennifer, ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida. Sin embargo, no guardo ningún rencor ni malestar»

Para cerrar, Cony reflexionó sobre una de sus últimas conversaciones y comentó que: “Entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos... Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”

Además, no dudó en mandarle buenos deseos a sus ex compañeros de encierro: «Para mí, todo lo que está pasando ahora es bonito y les deseo lo mismo a los compañeros del reality»