Bono Vocal de Mesa: Revisa aquí la fecha de pago y cómo consultarlo

La Tesorería General de la República (TGR) dio el aviso de cuándo se les va a pagar su bono a las personas que hicieron de vocal de mesa durante el último plebiscito.

Este beneficio no se considera remuneración o renta legalmente. Esto significa que no está sujeto a impuestos y no se le aplican descuentos. Es por esto que los beneficiarios recibirán todo el monto del bono.

Pero esta bonificación no solo va para los que cumplieron como vocal de mesa. También lo van a recibir los que tuvieron que cumplir otras funciones el domingo 17 de diciembre en los locales de votación.

Tanto las personas que fueron vocales de mesa como los que formaron parte del colegio escrutador recibirán un pago adicional. Este pago equivale a 2/3 de una unidad de fomento (UF), lo que se traduce en un bono cerca a los $24.360.

Este no es el único bono que pueden recibir

Si es la primera vez que son vocales de mesa o funcionario de los colegios escrutadores puedes recibir otro bono. Aunque esa no es la única condición, también debes haber asistido a la capacitación que dio el Servel. El organismo indica que «recibirá un bono adicional de 0,23 UF para totalizar unos $30.000, aproximadamente».

Recuerda que esa capacitación era obligatoria y la organizó el Servel el sábado 16 de diciembre, un día antes del plebiscito, cuando tenían que formarse las mesas de votos.

Fecha de pago y como consultar si lo recibo con mi RUT

La Tesorería General de la República dio a conocer la fecha de pago del Bono para Vocales de Mesa. Los integrantes del colegio escrutador lo recibirán a partir del viernes 19 de enero.

Las personas que hayan cumplido con sus funciones el día de las votaciones podrán consultar si obtendrán el beneficio en esta plataforma habilitada por la TGR (Haz clic aquí).

Para hacerlo, solo tienen que ingresar su RUT y hacer clic en «consultar». Al instante, el sistema les dirá si tienen algún pago por recibir.

Este dinero se va a recibir mediante transferencia a la cuenta bancaria (Cuenta RUT, por ejemplo). Esto fue informado en el formulario que debían rellenar el 17 de diciembre.