«Vida»: Ana Tijoux regresa con un nuevo disco después de 10 años

Ana Tijoux regresa con un intenso álbum: «Vida». Reconocida por las revistas Billboard y Rolling Stone como «la Mejor Rapera de la Historia«, la artista regresa luego de 10 años de su último trabajo de larga duración, «Vengo«.

Sin lugar a dudas, Tijoux se ha convertido en una de las artistas más influyentes de la música latina actual. Durante 2023 nos dio una probadita de lo que sería de sus trabajos más íntimos, personales y llenos de «vida». Hay que tomar en cuenta que los singles «Niñx» y «Tania«, están dedicados a su hermana, que hace pocos años perdió la vida.

Con este nuevo disco, Ana recupera, desde sus propias bases, su pasión por la música alternativa y los sonidos. La artista reveló que este proyecto cuenta con un significado muy profundo para ella,»Varias personas cercanas a mí habían fallecido y quería rendirles homenaje«, explica.

«La idea era celebrar su existencia, pero no de forma superficial, porque no hay nada más profundo que la vida. Creo que, después de todo, estar vivo merece la pena: la existencia humana, con sus inevitables túneles y contradicciones, bailes y desencuentros. Creo que es importante no perder de vista las emociones, preservar los sentimientos como la columna vertebral que nos permite caminar por la vida con integridad», confiesa Ana.

Pero Tijoux no llega sola en «Vida», el álbum que recorre 15 canciones. Entre esta, podemos encontrar la colaboración de varios grandes artistas como Omar, Talib Kweli, iLe, Pablo Chill-E, entre otros.

Ana Tijoux nos deja un último mensaje, hablando de su nuevo álbum: “Vida también es un llamado a todos los creadores; cantantes, escritores, escultores e intérpretes, bailarines y pintores, todos nosotros. Nuestra fuerza está en permanecer unidos. La única manera de seguir avanzando, es preservar nuestra sensibilidad y mirar el miedo a los ojos y confiar en nuestra identidad colectiva”.