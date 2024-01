CHV emitió el accidente que sufrió Gianella Marengo en Top Chef VIP: La cara de sus compañeros lo dice todo

¡Minutos de terror se vivieron en Top Chef VIP! En el episodio de ayer, se emitió el accidente que tuvo Gianella Marengo en medio de la competencia. La participante se encontraba cortando papas y se pasó a llevar uno de sus dedos, el dolor fue tanto que tuvo que salir del estudio, mientras las caras de sus compañeros lo decía todo.

«Me corté el dedo, me corté el dedo mal. Me saqué un pedazo de dedo, ¿qué hago?», gritó la participante, mientras le corría la sangre. En ese momento, Cristián Riquelme y Pincoya trataron de calmarla, pero el esfuerzo fue en vano.

«Calma, no es tan grave», aseguraba el conductor, todo mientras la exchica reality se veía completamente alterada. De hecho, no quiso recibir ayuda de Pincoya para detener el sangrado.

«No me lo apretís, porque me saqué el pedazo», le dijo la ex Pelotón. Luego del accidente, Pincoya comentó que: «Yo soy Tens, entonces el plato y las ollas quedaron ahí y fui a auxiliar a Gianella, pero estaba con mucho dolor y la sangre asusta».

La reacción de Juan Pablo Álvarez luego del trágico accidente

Si bien, todos los participantes reaccionaron con sorpresivas caras, uno de los más afectados por el fatídico momento, fue Juan Pablo Álvarez, que no aguanto las lágrimas luego del accidente de su compañera. «Lo que le pasó a Gianella cambió el ambiente en la cocina. Yo quedé mal» dijo.

Por otro lado, Jordi Castell solo dijo: «Pobrecita», entre todo el alboroto.

Asimismo, Jennifer «Pincoya» Galvarini le comentó a la producción de Top Chef VIP que: «Estamos en una competencia de cocina, pero mi prioridad es auxiliar a mi compañera».

Finalmente, entre gritos y llantos, la concursante fue sacada del estudio, donde le brindaron ayuda médica.

No olvidemos que, la ex Calle 7, había dicho que «perdí parte del dedo con uña y todo. Fue con una mandolina, así que perder una falange es mucho decir, ni siquiera cabe en la mandolina, pero es una herida grande», según consigna Página 7.

