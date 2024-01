«El humor es un arma bien complicada»: Rodrigo Villegas se sincera sobre su nueva forma de hacer reír

Hace algunos días, el reconocido humorista nacional, Rodrigo Villegas, se dio una vueltita por RadioActiva, en donde aprovechó de conversar con nuestros cabros de «El Portal del Web». Aquí, dejó caer distintas dichos acerca de su humor, además de expresar lo cómodo que se sentía visitando el estudio.

Bajo la misma línea de su humor, recientemente el comediante dio una nueva entrevista para La Tercera, en donde habló en profundidad acerca de lo peligroso que era ser comediante durante estos días. Principalmente, por el uso adecuado de las palabras y también por el aumento que ha tenido la cultura de la cancelación. A continuación, te dejamos todos los detalles al respecto.

Una carrera con experiencia

Por si no lo sabías, Rodrigo Villegas fue uno de los humoristas que dio inicio a su carrera en «Morandé con Compañía». Aquí, fue parte del recordado grupo de «Los Cuatro Octavos», aunque también interpretó a otros personajes como «El Máquina» o «Walter Boll».

El ya entrevista que dio para el ya mencionado medio, el humorista dejó caer que su vida siempre estuvo ligada al espectáculo. «Quería ser bailarín, actor de cine, pero nunca comediante porque le tenía miedo. Yo los admiraba, porque hay que estar loco para pararse ahí y tratar de hacer reír a la gente. Y bueno, ahora me dedico a eso y lo fui queriendo en el camino».

Cabe destacar que ya ha tenido dos presentaciones llenas de éxito en el Festival de Viña del Mar, las cuales se dieron en 2017 y 2023 respectivamente.

El cambio de chip humorístico

En base a esta notoria experiencia es que el humorista se dio cuenta de que, a medida que pasan los años, el humor se va transformando. «En ese tiempo había un humor aceptado y la gente se reía, lo pasaba bien con ese estilo, ahora cambió totalmente. A veces se les pasaba la mano. Aprendí a darme cuenta de que el humor es un arma bien complicada, porque puedes destruir a una persona y el daño no es solamente para ella, sino también para su familia», dejó caer.

Bajo este punto, agregó posteriormente: «No puedo hacer sentir mal a una persona tratando de llegar al objetivo que quiero llegar, que es hacer sentir bien a la mayoría de la gente».

Por lo mencionado anteriormente es que el comediante dejó caer que su nueva forma de hacer humor se centra en ser transversal y adecuado para todas las personas que asistan a verlo.

Bajo el punto anterior, el humorista cerró el tema en la entrevista, expresando que: «No soy de hacer crítica, porque bueno, hay muchos comediantes que hacen eso y me quiero transformar en una alternativa. Si todos los medios de comunicación, la tele, el teléfono, todo te recuerda a esta realidad media rara, entonces rico ir a un lado donde no te estoy recordando eso, es terapéutico. A usted le voy a hablar de cosas distintas, menos lo que pueda dividir, ni de religión, política, ni fútbol«.