El lamento de Cony Capelli luego de las filtraciones de su cumpleaños: «La próxima celebración será sin celular»

Cony Capelli celebró con todo la llegada de sus 28 añitos, algo que se pudo ver en las distintas redes sociales, donde no tardó en generar distintos comentarios acerca de la alocada celebración que vivió.

Como era de esperar, la muchacha reconocida por su participación en Gran Hermano, no desaprovechó la oportunidad y celebró a lo grande su cumpleaños, en donde incluso se vio a Vivi Acevedo, Pamela Díaz y Fabio Agostini. Besos, iban y venían y todo fue expuesto en redes sociales, cosa que Cony lamento.

El lamento de Cony Capelli luego de su cumpleaños

En conversación con LUN, aseguró que «recibí mi cumpleaños con mucha felicidad porque siento que fue el año más decisivo e importante, mi vida cambió 180 grados. Lo recibo con más humildad y con madurez que mis 27. Siento que estoy buscando un camino tranquilo, con más estabilidad, quizás porque estoy acercándome a los 30″.

En este contexto, y refiriéndose a los videos, confirmó que «igual es lamentable para mí que eso se haya visto. Ya les advertí a todos que la próxima celebración será sin celular porque creo que eso debió quedarse en lo privado y lo íntimo».

«No creo que haya sido malo, pero no es algo que quiero que el público sepa. Hay cosas que guardar. Es bueno tener privacidad y eso es algo que ha rendido en esta experiencia», detalló.

Finalmente, en modo de conclusión, La ganadora de Gran Hermano explicó que: «no bueno contar todo, no es necesario que todos sepan lo que haces es o vives. Soy una mujer soltera, soy joven y tengo este lado que me gusta, soy muy libre con mi sexualidad. Fue en tono de chiste y no fue una dinámica, sino que surgió durante la noche, no hubo seriedad o romanticismo en esos besos»

Los videos del carrete de Cony, los puedes ver en el siguiente Link.