Junior Playboy deja la grande en Tierra Brava al revelar la impactante cantidad de mujeres del espectáculo con las que ha estado: «Me falta la pura…»

En el más reciente episodio de Tierra Brava, Junior Playboy impactó con una potente declaración, en la cual dejó caer la impactante cantidad de mujeres del espectáculo conlas cuales ha estado.

Sin embargo, lo más sorprendente de todo esto es que el reconocido «Thor chileno» dio hasta los apellidos de las chicas del espectáculo con las cuales ha compartido en el ámbito amoroso. Algo que, claramente, no pasó desapercibido.

La confesión de Junior Playboy en Tierra Brava

El hecho en concreto llegó durante el pasado capítulo de Tierra Brava. Fue aquí donde se realizó una actividad que llevó el nombre de «Radio Tierra Brava».

Durante dicha actividad, los participantes eran parte de un programa de radio, donde podrían comunicarse con los participantes que ya están afuera u otras ex figuras de realities, contestando sus preguntas y realizando sus descargos.

La conducción de la actividad, estuvo a cargo de Sergio Lagos, quien fue acompañado por Botota y Angélica, mientras que Miguelito las hizo de DJ.

Fue aquí cuando Junior Playboy recibió el primer mensaje, el cual vino por parte de Joche. “Junior, ¿qué pasó con tu PH para atraer mujeres? ¿Acaso perdiste el don?”, le preguntó el cordobés que participó en «40 ó 20» y “Mundos opuestos”. “Joche está enormemente equivocado. El PH sigue intacto, me falta la pura Tonka no más. 3753 mujeres del espectáculo han estado conmigo. Las Bolocco, las Campos, Cindy Crawford…”, reveló Junior, dejando la grande en el programa.

Lo que vino después

Posteriormente, vendría el mensaje de Eva Gómez, quien junto con destacar el nivel de «pelambre» que ha visto de parte de Luis, le mandó una pregunta a Chama: “¿Tienes ahora a alguien en el ojo ya que Mateucci volvió con Daniela?”.

Ante esto, la venezolana expresó: “Tengo a varios, dos que justamente están al frente, principalmente ‘Rico Nico’, que me gusta todo de él. Lo respeto, aunque me encantaría que me falte el respeto”.

Aquí apareció el propio Nico, quien respondió: “Es una chica muy guapa, pero en este momento no es posible, estoy ocupado”. A lo que Angélica respondió: “Yo no creo que él sea tan fiel”, generando una ola de risas.

Continuando con la actividad, Adriana Barrientos envió, un mensaje para Luis. “Quiero saber si vas a pololear o no con Daniela Aránguiz, o si estás esperando que el ‘Mago’ venga a buscarla”.

Aquí, Mateucci respondió: “Si salimos bien y vivos de ‘Tierra Brava’, me gustaría formalizar”. Mientras que, por su parte, Daniela añadió: “No hay petición hasta ahora. Tenemos que ver cómo vamos a salir de este lugar, porque otra no se la perdono”.

Tras esto, llegó el turno de Nicole Moreno, quien le preguntó a Miguelito si le gusta alguna mujer del reality, y le pidió que hiciera su Top 3.

La respuesta de Miguelito fue: “Primero Shirley, porque le tengo mucho cariño y somos amigos; segundo Fran, porque me parece muy atractiva; y tercera Guarén y Dani, que ojalá se pudieran juntar las dos”. Ante lo que Undurraga agregó: “Miguelito es tan atento, siempre con sus manitos haciendo masajes, es como un lactante, un niño regalón”.

La última en preguntar fue Pamela Díaz, quien cerró la actividad con un mensaje para Angélica. “¿Crees que Luis Mateucci quiere a Daniela tanto como quiso a Oriana? ¿Qué diferencia ves entre ambas relaciones?”.

Aquí Angélica respondió: “No se parecen en nada, Daniela está arriba, Oriana abajo. Daniela es una mujeraza».

Por su parte, Fran Undurraga agregó: “Yo, que he observado las dos relaciones, Oriana era una niña de bikini de Barbie, le hacía escándalos”.

Aunque Pamela también tenía una pregunta para Jhonatan: “¿Qué mujer u hombre de ‘Tierra Brava’ te interesa?”. A lo que el modelo contesto que extraña a Pamela y que espera tener una linda amistad con Shirley.

Con respecto a Shirley, la peruana fue consultada acerca de Arturo. “No me gusta la gente insegura e influenciable”, dijo, duramente. A lo que Arturo se defendió expresando: “No estoy inseguro. Sí creo en las palabras de mis amigos más cercanos. Ellos ven cosas que yo también veo”.