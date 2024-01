El triste momento que protagonizaron Shirley Arica y Arturo Longton previo al duelo de eliminación en Tierra Brava: «Es nuestra última noche»

El amor es más evidente que nunca entre Shirley Arica y Arturo Longton. Algo que se pudo ver en el más reciente episodio de Tierra Brava, en donde los tortolitos protagonizaron un tierno momento, después de que «La Leyenda» quedara como el nuevo nominado al duelo de eliminación.

Cabe destacar que el chico reality se tendrá que ver las caras contra Junior Playboy, para definir quién será el nuevo eliminado del programa. Esto, como era de esperar, ya comenzó a generar polémicas, especialmente tras las recientes declaraciones de Junior.

Sin embargo, más allá de dichas polémicas, en esta ocasión te traemos lo que fue el tierno momento protagonizado por Shirley Arica y Arturo Longton, el cual no pasó para nada despercibido.

La emoción de Shirley Arica ante la posible eliminación de Arturo Longton

Una vez terminado el duelo con el cual se conocería al nominado de Tierra Brava, que fue ganado por Miguelito, se dio el momento que ya te veníamos adelantando.

Tras concluir la competencia, Miguelito recibió un beso de Fran por haber ganado. Mientras que Arturo se sentó a meditar lo ocurrido y le contó a sus compañeros su estado emocional actual.

Fue bajo el punto anterior, que Arturo expresó: “yo no quiero que Shirley me guste, pero es inevitable, es así no más. Tengo una señora que la amo, y eso es, por eso yo trataba de alejarme de Shirley, y ella se daba cuenta, porque no quería caer en la huevada. No puedo, está mal. Tengo claro que no voy a cruzar el límite, pero va a doler cada vez más afuera, y lo que menos quiero es causar dolor afuera».

Ante esto, apareció Shirley, que juntó con Arturo a conversar. “Es nuestra última noche de conversa si me va mal mañana, que es lo más seguro”, reconoció Longton, a lo que Shirley respondió dándole un beso en la cara.

Posteriormente, mientras Arturo coqueteaba con Shirley, Angélica le comentó que nunca lo había visto sonreír tanto y con tanto brillo en los ojos. “Me van a sacar de la casa”, respondió el apenado Longton.

Fue aquí cuando Arturo profudizó con respecto a lo que ocurre entre él y la peruana. «Mi situación es otra a la tuya, tú estás soltera y puedes hacer y decir lo que quieras. Yo tengo que medirme en todo lo que hago. Estoy en un dilema que me quiero matar”, expresó.

Finalmente, Shirley le confesó a Angélica después que siente cosas por Arturo y quiere que se quede. “¿No te pasa a ti que cuando te gusta alguien te pones nerviosa? Lo veo y me cag…”, confesó la peruana, agregando que Angélica sería la madrina.