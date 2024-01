¡Terremoto en Canal 13!: José Luis Repenning deja la grande tras dar a conocer la impactante decisión que tomó y que dará un fuerte giro en su vida

Un sorpresivo momento se vivió en el más reciente episodio del matinal de Canal 13, «Tu Día», luego de que José Luis Reppening diera a conocer una impactante noticia acerca de su vida.

El hecho que, definitivamente, cambiará la vida del periodista para siempre, no tardó en generar una alta cantidad en las redes sociales. Mismo motivo por el que a continuación, te dejamos todos los detalles.

La impactante decisión de José Luis Repenning para su vida

Fue durante la emisión del programa, que el compañero de Priscilla Vargas dejó caer la noticia. ¿De qué se trató? El periodista anunció que se había inscrito al gimnasio.

«Estoy con el propósito de cumplir, me inscribí en un gimnasio. En esta oportunidad espero que no sea un donativo al dueño del gimnasio, siempre me pasa», dejó caer Repe en un inicio.

Fue tras esto que Priscilla Vargas le respondió con una buena tallita a José Luis Repenning. «Una cosa es inscribirse, pero otra cosa es ir».

Ante esto, el rostro de «Tu Día», dejó caer que incluso, tenía problemas para levantarse de la cama. «Fue un griterío (de quejas), los vecinos pensaron que le estaban pegando a alguien. Levantar el brazo para echarme el desodorante… La verdad, es que si hoy me ven con poco movimiento, tiene un motivo. Pido disculpas si no me muevo mucho hoy. Pero es por un propósito», expresó Repe.

El momento que fue posteriormente compartido por Canal 13 en su Instagram, no tardó en recibir distintos comentarios.

«Es tan mino amoroso en fin las tiene todas para que lo amo», «Muy bien !!!!!para bajar un poco tú guatita….que te vaya súper» y «👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙌❤️éxito con el entrenamientoooooo❤️», fueron algunos de estos comentarios, según se consignó por parte de Pudahuel.