Raquel Argandoña hace pebre a Patricia Maldonado tras presentar su particular nuevo corte de pelo: «¿Te cortaste el pelo tú o fuiste donde una estilista?»

Patricia Maldonado y Raquel Argandoña dejaron la patá con un intenso cruce de palabras, el cual tuvo lugar después de que la «Maldito» presentara su particular corte de pelo.

La situación en concreto tuvo lugar en el más reciente episodio de «Tal Cual» y generó una amplia cantidad de comentarios a través de las redes.

El «corte de pelela de Paty Maldonado»

Después de que la opinóloga diera a conocer su nuevo look, el cual fue realizado por ella misma, los distintos comentarios por parte de sus compañeros no tardaron en llegar.

En primer lugar, fue el propio José Miguel Viñuela quien dejó caer las primeras declaraciones al respecto, brindando un apoyo a su nuevo estilo. «Estás estupenda», expresó el mencionado Viñuela, haciendo referencia a su nuevo estilo.

Posteriormente, vino la dura pregunta de Raquel Argandoña, la cual tenía de forma implícita una cruda bromita. «¿Te cortaste el pelo tú o fuiste donde una estilista?», preguntó Argandoña, generando la inmediata risa de Viñuela.

Fue aquí cuando comenzó a «arder Troya» por parte de Patricia Maldonado, quien no se aguantó la bromita de su colega. «Tú sabes que a mí me gusta experimentar con mi cabeza», le respondió la «Maldito» en un inicio.

Ante esto, la «Quintrala» dejó nuevos comentarios, en los cuales recordó los «cortes bacinicas», generando una molestia aún mayor por parte de Paty Maldonado.

«¿Tú te sabes peinar sola? ¿Te sabes cortar el pelo sola? ¿Te tiñes el pelo sola? Entonces no hables cuando no sabes hacer una cosa», le respondió Paty, evidenciando una clara molestia.

Posteriormente, Patricia Maldonado explicó que las razones por las cuales se hizo sus propios retoques en el cabello y no fue a la peluqueria, tenían que ver con la falta de tiempo y su exceso de trabajo.

Ante esto, agregó que, como respuesta a los malos comentarios: «no pesco. Quienes me ven, me dicen, no les haga caso cuando son idioteces»

Finalmente, según consignó Pudahuel, Argandoña concluyó diciendo que: «Tú te expones, porque le debes respeto al público», a lo que agregó: «cuando te echaron del Mega estabas más simpática. Ahora estás insoportable».