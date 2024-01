Fran Undurraga revela nuevos detalles de su pelea con Angélica Sepúlveda: «Exploté, de pésima manera»

En el capítulo del martes de Tierra Brava vimos la eliminación de Fran Undurraga, después de perder una competencia contra Shirley Arica.

Hay que recordar que solo hace unos días se mostró una intensa pelea entre la chica reality y Angélica Sepúlveda. En esa ocasión, la «Fierecilla de Yungay» increpó a Fran por no haber limpiado el corral del burro. Esta pelea terminó estallando cuando Undurraga le lanzó estiércol del burro a Angélica.

“¡Sácala ahora o le saco la cresta! ¡Sácala ahora! ¡Tíramela de nuevo, a ver si te atreves! ¡Expulsada, sácala!”, dejó caer Angélica al equipo del reality apenas ocurrido el incidente, algo que obligó a que una productora sacara a Undurraga del lugar. Fue esta pelea que llevó a la salida de la «Fierecilla» del reality.

Fran Undurraga da detalles de la pelea

En una conversación con Página 7 sobre su eliminación, Fran Undurraga explicó en detalle que pasó para que se desquiciara con Angélica. «Para contextualizar, el antes es que ese día yo me levanté con Uriel porque nos tocaba a los dos hacer los corrales mayores, y efectivamente los hicimos» explicó, detallando todo lo que tuvieron que limpiar y el cuidado de los animales.

«Solo nos faltó limpiar un establo, porque no contábamos con paja en ese momento«, reveló.

Fue entonces que Angélica la confrontó por la falta de aseo y de agua en el corral del burro. «Pero me cuestioné: Si ves a un animal que no tiene agua, lo primero y urgente es darle, después preguntar y pelear y, precisamente, la fui a encarar por eso».

Después explicó que inmediatamente Angélica empezó a gritarle y a tratarla de cochina y sucia, a pesar de que ella se preocupaba y cuidadaba de los animales, al igual que sus compañeros.

Pero todo explotó cuando Sepúlveda le hizo una acusación que afectó mucho a Undurraga, “cuando ella me dice ‘no tienes piedad de los animales’, fue como que me metieran ají en el ojo, era el punto exacto donde tenía que tocar para hacer que explotara, y exploté, de pésima manera, pero ella logró lo que estaba buscando”.

Trató de renunciar, pero no le dejaron

La chica reality explicó que después de esto, trató de presentar su carta de renuncia, y que incluso quería disculparse. Pero el productor le explicó que tuvieron que sacar a Sepúlveda porque estaba siendo muy agresiva con los otros participantes, y que por lo mismo no le aceptaron la renuncia.

“Después, cuando salí y vi todo lo que ella había dicho de mí, me di cuenta de que el problema no era directamente conmigo, sino con el canal por no tomar la decisión que a ella le hubiese gustado, y de paso hablando de un supuesto ‘maltrato animal’ que ella sabe muy bien que no fue así, al menos de parte mía”, compartió Francisca.

“Asumo la culpa de la tirada de estiércol, pero jamás asumiré algo que no fue”, fue la reflexión que Fran Undurraga hizo sobre su pelea de Tierra Brava, en la entrevista con el medio mencionado anteriormente.