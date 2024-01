Standly emocionó a un fan con generoso gesto: Se hizo viral en TikTok

¡Una acción vale más que mil palabras! Y así lo demostró Camilo Paredes, más conocido como Standly. Que se fue viral en la aplicación TikTok luego de emocionar a un pequeño fan al darle un regalo.

El registro, que está en la red social, fue grabado por la madre del pequeño, que no logró contener las lágrimas. Además de palabras de aliento y mucho cariño, Standly sorprendió al menor al sacar de su mano un anillo y obsequiárselo, acción que los dejó sorprendidos.

En el video, la madre comenta que: «Terminar un día de playa con esto, mi hijo es fanático del género urbano y standly está dentro de sus fanaticos, gracias por esto, por un momento que mi hijo jamás olvidara. Por el cariño y la cercanía con la gente, aún no lo puedo creer»

Asimismo, comentó: «Standly, gracias por el hermoso gesto y por darle tanta felicidad a mi hijo. Por tu sencillez y cercanía con la gente. Declarado como el mejor día de mi hijo»

Pero no sería todo, ya qué fue más la admiración cuando el propio artista urbano respondió al viral registro.

«Gracias a ustedes mamita por el apoyo. La felicidad del menor vale más que la plata que sale ese anillo. Dios los bendiga», comentó.

Avalancha de reacciones al video viral de Standly

Los cibernautas no demoraron en comentar el video dejando una ola de comentarios: «Standly es superhumilde y buena onda, las veces que me lo he encontrado no le niega el saludo a nadie»; «Estaba super feliz tu baby»; Cositaa, el Camilo es un amor».

En ese contexto, uno de los mensajes que más se repetía era cual sería el destino del Anillo, a lo que la autora del video contestó de manera punzante que: «Será guardado, un recuerdo de mi bebé».